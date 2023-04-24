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Неподалеку от омского ресторана «Фан-Фан», пострадавшего от огня, случился пожар

24 апреля 2023, 09:19
Фото: Город55
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Возгорание произошло в неэксплуатируемом строении.

Вчера, 23 апреля, в паблике «Омск Live» опубликовали видео пожара на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Фан-фан». О возгорании сообщили в 22:24. В пресс-службе МЧС России по Омской области уточняют, что горело только неэксплуатируемое строение.

Когда на место прибыли первые спасатели, огонь уже охватил всю площадь здания в 225 кв. м. Пожар был ликвидирован в 00:10. Чтобы потушить огонь понадобилось 6 спецавтомобилей и 28 пожарных.

Напомним, что совсем недавно в «Фан-фане» произошел крупный пожар. Гости надышались дымом, но пострадать никто не успел. Прокуратура взяла на контроль пожар в омском комплексе.

Очевидцы рассказали о начале пожара в омском комплексе «Фан-Фан»
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#Пожарные#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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