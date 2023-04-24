Не поделили дорогу. На кладбище в Омском районе подрались местные жители

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В воскресенье, 23 апреля, на кладбище, которое находится у деревни Приветная в Омском районе, произошел конфликт между местными жителями. Очевидцы событий, успевшие заснять происходящее, поделились видео в паблике «ЧП Омск».
«В воскресенье на кладбище в Приветной произошла драка, не поделили дорогу. Люди забыли куда приехали», — написал автор поста.
Один из мужчин повалил другого на землю, после чего с криками в ним присоединились несколько женщин. Хотели они разнять мужчин и прекратить конфликт или наоборот пришли на помощь представителям сильного пола — не уточняется.
Инцидент не остался незамеченным полицией. В УМВД России по Омской области уточнили, что никто не заявлял о данном происшествии, однако проверку ведомство все-таки проведет.
«На основании информации, размещенной в социальной сети, будет проведена проверка, установлены участники и причины конфликта, а также иные обстоятельства данного инцидента», — сообщили в пресс-службе омской полиции.