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Не поделили дорогу. На кладбище в Омском районе подрались местные жители

24 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI
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Омская полиция заинтересовалась дракой на кладбище в деревне Приветная

Конфликт между несколькими мужчинами и женщинами попал на видео.

В воскресенье, 23 апреля, на кладбище, которое находится у деревни Приветная в Омском районе, произошел конфликт между местными жителями. Очевидцы событий, успевшие заснять происходящее, поделились видео в паблике «ЧП Омск».

«В воскресенье на кладбище в Приветной произошла драка, не поделили дорогу. Люди забыли куда приехали», — написал автор поста.

Один из мужчин повалил другого на землю, после чего с криками в ним присоединились несколько женщин. Хотели они разнять мужчин и прекратить конфликт или наоборот пришли на помощь представителям сильного пола — не уточняется.

Инцидент не остался незамеченным полицией. В УМВД России по Омской области уточнили, что никто не заявлял о данном происшествии, однако проверку ведомство все-таки проведет.

«На основании информации, размещенной в социальной сети, будет проведена проверка, установлены участники и причины конфликта, а также иные обстоятельства данного инцидента», — сообщили в пресс-службе омской полиции.
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#Юлия Истомина#Драка#Кладбище#Конфликт#Происшествия#Полиция#Общество#Город#Новости#Омск#Омский район
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