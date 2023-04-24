Молодая омичка получила титул «Величие Сибири-2023» на конкурсе красоты

К слову, Милана обучается на факультете начального, дошкольного и специального образования. Сейчас она занимается на втором курсе профиля «Дошкольная дефектология». Причем девушка блистала на сцене в качестве победительницы уже не в первый раз. До этого она участвовала в региональном конкурсе красоты, талантов и грации «Жемчужина Сибири». В нем она удостоилась титула «Королевский выбор».