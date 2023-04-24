Молодая омичка получила титул «Величие Сибири-2023» на конкурсе красоты

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
На прошлых выходных в Новосибирске состоялся конкурс красоты и таланта «Достояние Сибири». Студентка ОмГПУ Милана Азанова успешно прошла все испытания, лихо обогнав других участниц. Она завоевала титул «Величие Сибири-2023».
Сначала девушка записала видеовизитку о родном крае, далее следовали этап самопрезентации, показ национального костюма и демонстрация творческого номера. Теперь Милана отправится в Сингапур на международный конкурс MISS GLOBAL UNIVERSE.
«Сам конкурс мне запомнится однозначно, потому что он не похож на другие, это конкурс государственный! И я очень рада, что после победы в Омске, меня пригласили участвовать дальше, а после победы в региональном конкурсе, я еду ещё дальше, уже на международный, представлять Россию! Это очень большая честь и ответственность для меня», — приводят речь девушки в сообществе ее родного факультета.
В рамках конкурса участницы не только показывали свои красоту и таланты, но и гуляли по Новосибирску, знакомясь с достопримечательностями города. Также организаторы подготовили серию тренингов для девушек и творческую встречу с известными личностями Сибири.
К слову, Милана обучается на факультете начального, дошкольного и специального образования. Сейчас она занимается на втором курсе профиля «Дошкольная дефектология». Причем девушка блистала на сцене в качестве победительницы уже не в первый раз. До этого она участвовала в региональном конкурсе красоты, талантов и грации «Жемчужина Сибири». В нем она удостоилась титула «Королевский выбор».
Ранее Город55 писал об итогах конкурса красоты «Мисс Офис». Три прекрасные омички вышли в полуфинал. Победительнице состязания достанется три млн рублей, а другие финалистки получат ценные подарки. В этом числе могут быть туристическая путевка, гаджет или украшения.