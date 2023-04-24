Депутаты Петербурга предлагают штрафовать за рекламу сексуслуг в общественных местах

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В понятие «реклама сексуальных услуг» входят предложения знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов, пишет Общественная служба новостей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хотя он поддерживает такие законопроекты, он не понимает, почему не применяются уже существующие меры борьбы с этим порочным бизнесом.
По его словам, в Санкт-Петербурге на каждом шагу можно встретить листовки с рекламой борделей на главной улице города — Невском проспекте.