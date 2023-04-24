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Published Сегодня, 18:09

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Updated Сегодня, 18:12

Депутаты Петербурга предлагают штрафовать за рекламу сексуслуг в общественных местах

24 апреля 2023, 18:09
Законопроект о штрафе за рекламу сексуальных услуг в общественных местах был внесен в Госдуму Санкт-Петербургом. За нарушение предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей.

В понятие «реклама сексуальных услуг» входят предложения знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов, пишет Общественная служба новостей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хотя он поддерживает такие законопроекты, он не понимает, почему не применяются уже существующие меры борьбы с этим порочным бизнесом.

По его словам, в Санкт-Петербурге на каждом шагу можно встретить листовки с рекламой борделей на главной улице города — Невском проспекте.

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