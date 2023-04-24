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Четверо погибли в крушении пассажирского самолета у берегов Чили

24 апреля 2023, 05:20
Четыре человека погибли в результате крушения пассажирского самолета у берегов острова Моча в Чили.

По данным ТАСС, небольшой пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от острова Моча в Чили. Из четырех человек, находившихся на борту, один сумел выжить и был госпитализирован, пишет Общественная служба новостей.

По имеющейся информации, самолет пролетел всего 150 метров до падения. Единственная выжившая пассажирка смогла покинуть самолет и доплыть до суши, где ее заметили очевидцы. Расследование крушения находится в процессе.

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