Четверо погибли в крушении пассажирского самолета у берегов Чили

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По данным ТАСС, небольшой пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от острова Моча в Чили. Из четырех человек, находившихся на борту, один сумел выжить и был госпитализирован, пишет Общественная служба новостей.
По имеющейся информации, самолет пролетел всего 150 метров до падения. Единственная выжившая пассажирка смогла покинуть самолет и доплыть до суши, где ее заметили очевидцы. Расследование крушения находится в процессе.