Юникоин. Почему новая цифровая валюта может захватить мир

«Никогда в жизни не поддержу систему, в которой мы передаем неограниченную монополию кому-то в один момент, чтобы кто-либо имел полный контроль над вашей финансовой автономией и вашим экономическим доступом к тому, что можно было бы сделать», — высказался основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон в прошлом году.