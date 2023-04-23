Юникоин. Почему новая цифровая валюта может захватить мир

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
На весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне МВФ представил новую международную цифровую валюту UMU (универсальная денежная единица), которая получит обозначение Ü. Она же Unicoin — Юникоин. Наши коллеги из «Новых известий» назвали событие революцией в сфере финансов.
UMU — первый шаг к созданию единой глобальной валюты. Цифровую валюту будет выпускать МВФ на базе блокчейна, чтобы центробанки различных государств смогли использовать её в качестве своей цифровой валют. Это якобы обеспечит моментальные международные переводы, конвертацию с национальными валютами по самым выгодным курсам, смягчит сезонную и системную девальвацию национальных валют, защитит финансовую целостность международной банковской системы.
Казалось бы, США должны в первую очередь стать противником ввода глобальной цифровой валюты, ведь она составит конкуренцию доллару. Но не всё так просто, пришли к выводу журналисты.
США имеют наибольшее количество голосов в правлении Международного валютного фонда среди всех стран: 16,51%. На втором месте Япония — 6,15%, на третьем — Китай с 6,08%. Соответственно, Америка просто не могла не принимать участие в создании UMU.
«Никогда в жизни не поддержу систему, в которой мы передаем неограниченную монополию кому-то в один момент, чтобы кто-либо имел полный контроль над вашей финансовой автономией и вашим экономическим доступом к тому, что можно было бы сделать», — высказался основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон в прошлом году.
Когда есть наличные, их можно хранить в сейфе, закопать в землю, увезти с собой. Когда деньги на банковском счёте, можно самостоятельно выбрать банк или снять средства. А когда деньги в виде цифровой валюты, таких вариантов нет.
В России эмитентом цифрового рубля является Центробанк РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной, все кошельки могут храниться только в ЦБ, все операции проводит только ЦБ.
С UMU ситуация аналогична цифровому рублю: весь контроль над электронными средствами будет в руках МВФ. Для прямого управления судьбами государств нужны только соответствующая цифровая инфраструктура и признание Юникоина официальным средством платежа, заключили наши коллеги.