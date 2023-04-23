Воспаление легких и отказ почек. Омич «проездом» оказался в реанимации Тобольска

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Мужчина ехал в Омск на автобусе. Пассажиру стало плохо в дороге: температура выше 40 градусов, острая интоксикация организма.
В критическом состоянии пациента привезли в областную больницу №3 в Тобольске. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили обширное воспаление легких и бронхов, также у омича почти отказали почки. Его тут же перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Медики очистили организм от токсинов, нормализовали электролитный баланс и вывели лишнюю жидкость. В реанимации пациент провел более трех недель. Сейчас омича уже выписали, угрозы здоровью нет, сообщает «NashGorod.ru».