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Воспаление легких и отказ почек. Омич «проездом» оказался в реанимации Тобольска

23 апреля 2023, 08:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Тобольские врачи спасли жизнь омичу

В реанимационном отделении пациент провел более трех недель.

Мужчина ехал в Омск на автобусе. Пассажиру стало плохо в дороге: температура выше 40 градусов, острая интоксикация организма.

В критическом состоянии пациента привезли в областную больницу №3 в Тобольске. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили обширное воспаление легких и бронхов, также у омича почти отказали почки. Его тут же перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики очистили организм от токсинов, нормализовали электролитный баланс и вывели лишнюю жидкость. В реанимации пациент провел более трех недель. Сейчас омича уже выписали, угрозы здоровью нет, сообщает «NashGorod.ru».

#Здравоохранение#Больница#Реанимация#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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