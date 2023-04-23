В России представили новейший костюм для снайперов

Ранее было объявлено о создании в России дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер», который в ближайшее время будет испытан в войсках. Во время своего посещения оборонно-промышленного предприятия в Калужской области, министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).