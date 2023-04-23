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В России представили новейший костюм для снайперов

23 апреля 2023, 11:11
На выставке «Экипировка» в Москве компания-производитель «Альфа К» представила новейшую технологию металлизации ткани, которая позволила создать невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z».

Об этом сообщил представитель компании Виктор Константинопольский. Костюм был разработан специально для снайперов, пишет RT.

Ранее было объявлено о создании в России дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер», который в ближайшее время будет испытан в войсках. Во время своего посещения оборонно-промышленного предприятия в Калужской области, министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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