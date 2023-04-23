В России представили новейший костюм для снайперов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Об этом сообщил представитель компании Виктор Константинопольский. Костюм был разработан специально для снайперов, пишет RT.
Ранее было объявлено о создании в России дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер», который в ближайшее время будет испытан в войсках. Во время своего посещения оборонно-промышленного предприятия в Калужской области, министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).