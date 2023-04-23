В Омской области началась Единая неделя иммунизации. Что это значит

Информация о вакцинации появится на электротерминалах в поликлиниках, а также на сайтах медучреждений. СМИ направят пресс-релизы по теме. Просветительские мероприятия пройдут в образовательных заведениях региона: уроки здоровья, классные часы, соревнования, конкурсы и т. д. С родителями проведут лекции, беседы, круглые столы и прочее. Аналогичную работу проведут в библиотеках Омской области, социальных учреждениях, на промышленных и транспортных предприятиях. Также в рамках Единой недели иммунизации пройдет тематическая «горячая линия».