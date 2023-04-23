В Омской области началась Единая неделя иммунизации. Что это значит

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23 апреля в Омской области стартовала Единая неделя иммунизации. Соответствующее постановление 20 числа подписал Главный государственный санитарный врач по региону Александр Крига. Продлится мероприятие по 29 апреля 2023 года. Цель — повысить осведомленность омичей о важности иммунизации.
Тема Единой недели в этом году — «Предупредить. Защитить. Привить». По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошлый год зарегистрировано 155,5 тыс случаев кори в 153 странах. Это самый высокий показатель с 2010 года. Вспышки инфекции фиксируют в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии, Таджикистане, Казахстане.
В 2022 году корью заболел 101 житель России, за первые три месяца этого года — 1 089 россиян. В Омской области в прошлом году зарегистрирован один случай, а в этом — уже семь. Непривитыми остались 1 727 детей. Главная причина — отказ от вакцинации.
Известно, что в регионе в 2022-м не выявлено: дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи.
За Единую неделю иммунизации органы власти будут проводить работу с населением, чтобы проинформировать о рисках. 26 апреля специалисты регионального минздрава примут участие в видеоконференции «Актуальные вопросы иммунопрофилактики». С семьями и труднодоступными группами населения в области состоятся индивидуальные беседы. Ответственные лица по итогам недели отчитаются о работе.
Информация о вакцинации появится на электротерминалах в поликлиниках, а также на сайтах медучреждений. СМИ направят пресс-релизы по теме. Просветительские мероприятия пройдут в образовательных заведениях региона: уроки здоровья, классные часы, соревнования, конкурсы и т. д. С родителями проведут лекции, беседы, круглые столы и прочее. Аналогичную работу проведут в библиотеках Омской области, социальных учреждениях, на промышленных и транспортных предприятиях. Также в рамках Единой недели иммунизации пройдет тематическая «горячая линия».
Контролировать исполнение Постановления будет заместитель Александра Криги — Александр Никитин.
Отметим, в состав оргкомитета по проведению недели вошли специалисты Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, минздрава, минобра, минкульта, мэрии, центральной городской библиотеки, ГУИП и ОмГМУ.