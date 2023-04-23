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Суд отклонил иск актера Козловского против активиста Бородина

23 апреля 2023, 11:20
Иск актёра Данилы Козловского против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, касающийся защиты чести, достоинства и деловой репутации, был оставлен без движения Пресненским судом Москвы.

Это произошло из-за того, что заявление не содержало достаточной информации об ответчике Бородине, пишет RT.

В ранее высказанных заявлениях Бородин призывал проверить Козловского на предмет дискредитации российских ВС, на что тот отвечал отсутствием второго гражданства и объяснял свои поездки в США встречей с ребёнком. Советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил обе стороны посетить Донбасс, чтобы положить конец возможным спорам и препираниям.



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