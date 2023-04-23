Суд отклонил иск актера Козловского против активиста Бородина

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Это произошло из-за того, что заявление не содержало достаточной информации об ответчике Бородине, пишет RT.
В ранее высказанных заявлениях Бородин призывал проверить Козловского на предмет дискредитации российских ВС, на что тот отвечал отсутствием второго гражданства и объяснял свои поездки в США встречей с ребёнком. Советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил обе стороны посетить Донбасс, чтобы положить конец возможным спорам и препираниям.