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Спасение утопающего. Рыбак провалился под лед в центре Омска

23 апреля 2023, 03:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Рыбака, который провалился под лед в центре Омска, спасли

Пострадавшего передали медикам.

На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение от ЕДДС Омска. 22 апреля в 18:35 очевидцы рассказали, что мужчина провалился в Иртыш в районе гостиницы «Камелот». Говорят, рыбак шел по льду и попал в полынью примерно в 50 метрах от берега.

На место выехали две группы спасателей со специальным снаряжением. Один сотрудник надел гидрокостюм и пошел по тонкому льду в сторону пострадавшего. Тот старался держаться за кромку льда. Спасатель не позволил течению утянуть омича под лед.

В это время на берегу подготовили спасательную лодку. Вместе с ней к пострадавшему выдвинулся еще один сотрудник в гидрокостюме. Утопающего удалось вытянуть. С помощью страховочной веревки лодку вытянули на берег.

Рыбака перенесли в автомобиль скорой помощи. Врачи оказали медицинскую помощь, сообщает пожарно-спасательная служба Омской области.

#Спасение#Провал под лед#Лед#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Иртыш
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