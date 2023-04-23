Спасение утопающего. Рыбак провалился под лед в центре Омска

Posted 23 апреля 2023, 03:13
Published 23 апреля 2023, 03:13
Modified 23 апреля 2023, 03:15
Updated 23 апреля 2023, 03:15
На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение от ЕДДС Омска. 22 апреля в 18:35 очевидцы рассказали, что мужчина провалился в Иртыш в районе гостиницы «Камелот». Говорят, рыбак шел по льду и попал в полынью примерно в 50 метрах от берега.
На место выехали две группы спасателей со специальным снаряжением. Один сотрудник надел гидрокостюм и пошел по тонкому льду в сторону пострадавшего. Тот старался держаться за кромку льда. Спасатель не позволил течению утянуть омича под лед.
В это время на берегу подготовили спасательную лодку. Вместе с ней к пострадавшему выдвинулся еще один сотрудник в гидрокостюме. Утопающего удалось вытянуть. С помощью страховочной веревки лодку вытянули на берег.
Рыбака перенесли в автомобиль скорой помощи. Врачи оказали медицинскую помощь, сообщает пожарно-спасательная служба Омской области.