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Школу на Космическом проспекте в Омске достроят до конца года

23 апреля 2023, 03:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Контролировать ход работ будет министр образования региона.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио губернатора Виталий Хоценко 22 апреля посетили строительную площадку школы на Космическом проспекте. Ее возводят в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость — 1,7 млрд рублей.

Учреждение рассчитано на 1 122 места. Там появятся учебные блоки, два спортзала, столовая с пищеблоком, актовый зал на 560 человек. Акцент будет сделан на инженерное образование.

Строительством занимается компания «Строительные материалы Сибири». Подрядчик проектировал, строит, ему же предстоит ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в августе прошлого года. Должны завершится до конца 2023 года. Сейчас отставаний от графика нет.

Во время визита Турчак заявил, что партия обратится в федеральное Правительство с просьбой оказать нашему региона финансовую поддержку для возведения школ и детских садов.

Министру образованию Ивану Кротту поручено контролировать строительство всех образовательных учреждений в Омской области, соблюдать графики и каждую неделю докладывать о ситуации.

В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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#Строительство#Школа#Детский сад#Город#Новости#Омск#Виталий Хоценко#Андрей Турчак#Иван кротт
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