Школу на Космическом проспекте в Омске достроят до конца года

Строительством занимается компания «Строительные материалы Сибири». Подрядчик проектировал, строит, ему же предстоит ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в августе прошлого года. Должны завершится до конца 2023 года. Сейчас отставаний от графика нет.