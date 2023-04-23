Школу на Космическом проспекте в Омске достроят до конца года

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и врио губернатора Виталий Хоценко 22 апреля посетили строительную площадку школы на Космическом проспекте. Ее возводят в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость — 1,7 млрд рублей.
Учреждение рассчитано на 1 122 места. Там появятся учебные блоки, два спортзала, столовая с пищеблоком, актовый зал на 560 человек. Акцент будет сделан на инженерное образование.
Строительством занимается компания «Строительные материалы Сибири». Подрядчик проектировал, строит, ему же предстоит ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в августе прошлого года. Должны завершится до конца 2023 года. Сейчас отставаний от графика нет.
Во время визита Турчак заявил, что партия обратится в федеральное Правительство с просьбой оказать нашему региона финансовую поддержку для возведения школ и детских садов.
Министру образованию Ивану Кротту поручено контролировать строительство всех образовательных учреждений в Омской области, соблюдать графики и каждую неделю докладывать о ситуации.