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Ректор омского вуза Замятин получает в 15 раз больше, чем его заместитель

23 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Ректор омского вуза Замятин получает 258 тыс руб ежемесячно

Вуз отчитался о доходах руководителей.

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского опубликовал сведения о зарплате руководителей вуза за 2022 года. Приводим сведения по суммам за месяц:

  • ректор Сергей Замятин — 258 312 рублей;
  • проректор по развитию Семен Ефимов — 194 886 рублей;
  • проректор по молодежной политике и воспитательной работе Анна Арбуз — 123 021 рубль;
  • проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры Руслан Смаилов — 158 685 рублей;
  • проректор по вопросам безопасности Александр Емельянов — 17 545 рублей;
  • главный бухгалтер- начальник управления Ольга Полейчук — 248 208 рублей.

Получается, больше всего получает ректор, всего на 10 тысяч рублей меньше — главбух. А вот у проректора по вопросам безопасности указана неожиданная сумма — почти в 15 раз меньше, чем у Сергея Замятина.

Отметим, по итогам 2021 года, когда в вузе был только ои ректора, зарплата Замятина составляла 218 832 рубля. А в 2020 году пост занимал Роман Смелик и он получал 256 414 рублей. Алексей Якуб в 2019 ежемесячно имел 223 503 рубля.

Напомним, ранее мы приводили данные статистиков о средней зарплате по региону. Если говорить на языке цифр, среднестатистический омич получает зарплату в пять раз меньше, чем ректор ОмГУ.

Средняя зарплата. Сколько получают омичи
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#Зарплата#ОмГУ#Вуз#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Сергей Замятин
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