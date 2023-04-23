Ректор омского вуза Замятин получает в 15 раз больше, чем его заместитель

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского опубликовал сведения о зарплате руководителей вуза за 2022 года. Приводим сведения по суммам за месяц:
Получается, больше всего получает ректор, всего на 10 тысяч рублей меньше — главбух. А вот у проректора по вопросам безопасности указана неожиданная сумма — почти в 15 раз меньше, чем у Сергея Замятина.
Отметим, по итогам 2021 года, когда в вузе был только ои ректора, зарплата Замятина составляла 218 832 рубля. А в 2020 году пост занимал Роман Смелик и он получал 256 414 рублей. Алексей Якуб в 2019 ежемесячно имел 223 503 рубля.
Напомним, ранее мы приводили данные статистиков о средней зарплате по региону. Если говорить на языке цифр, среднестатистический омич получает зарплату в пять раз меньше, чем ректор ОмГУ.