Опасный абонент. Омичи потеряли более 200 млн рублей после телефонных звонков

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Прокуратура Омской области представила еженедельную сводку по мобильному мошенничеству. За последние семь дней зарегистрировано 71 преступление. Общая сумма ущерба — 15,3 млн рублей.
20 апреля в полицию обратился безработный омич. Рассказал, что ему позвонили якобы из банка и попросили перевести деньги на «безопасный счет». Так мужчина потерял 370 тысяч рублей. В этот же день было возбуждено еще одно уголовное дело. 40-летний омич заявил, что неизвестный под предлогом покупки автозапчастей на сайте объявлений похитил 9,5 тысяч рублей.
Всего с начала года зафиксировано 1 792 мобильных хищения. Общая сумма ущерба — 203 миллиона рублей. Показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Надзорный орган сообщает, как понять, что звонит мошенник: