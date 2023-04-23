Опасный абонент. Омичи потеряли более 200 млн рублей после телефонных звонков

20 апреля в полицию обратился безработный омич. Рассказал, что ему позвонили якобы из банка и попросили перевести деньги на «безопасный счет». Так мужчина потерял 370 тысяч рублей. В этот же день было возбуждено еще одно уголовное дело. 40-летний омич заявил, что неизвестный под предлогом покупки автозапчастей на сайте объявлений похитил 9,5 тысяч рублей.