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Опасный абонент. Омичи потеряли более 200 млн рублей после телефонных звонков

23 апреля 2023, 04:49
Фото: 1MI
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За три месяца телефонные мошенники похитили у омичей 203 млн руб

Омичам рассказали, как распознать злоумышленника.

Прокуратура Омской области представила еженедельную сводку по мобильному мошенничеству. За последние семь дней зарегистрировано 71 преступление. Общая сумма ущерба — 15,3 млн рублей.

20 апреля в полицию обратился безработный омич. Рассказал, что ему позвонили якобы из банка и попросили перевести деньги на «безопасный счет». Так мужчина потерял 370 тысяч рублей. В этот же день было возбуждено еще одно уголовное дело. 40-летний омич заявил, что неизвестный под предлогом покупки автозапчастей на сайте объявлений похитил 9,5 тысяч рублей.

Всего с начала года зафиксировано 1 792 мобильных хищения. Общая сумма ущерба — 203 миллиона рублей. Показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Надзорный орган сообщает, как понять, что звонит мошенник:

  • сотрудники финансовых организаций не требуют сообщать пароли и коды, совершать платежи;
  • можно самостоятельно связаться со службой безопасности банка, чтобы проверить информацию; номер указан на обороте карты;
  • злоумышленники могут представиться близкими родственниками или знакомыми и попросить перевести деньги, чтобы решить проблемы;
  • мошенники нередко представляются правоохранителями, предлагают отправить им средства, чтобы освободить от уголовной ответственности кого-либо.
Попалась на уловку мошенников. 56-летняя омичка лишилась 2 миллионов рублей
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#Мошенничество#Телефонные мошенники#Статистика#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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