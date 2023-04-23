Омичам рассказали, вырастут ли цены на газ из-за новых требований производителей

Вероятнее всего, далее мы будем наблюдать борьбу за внутренний газовый рынок и за потребителей. Но если все это закончится подорожанием цен на газ, потребителям будет все равно, из-за чего это произошло и кому будут предназначаться их средства — «Газпрому» или независимым производителям.