Омичам рассказали, вырастут ли цены на газ из-за новых требований производителей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Санкции и остановка «северных потоков» привели к тому, что в прошлом году «Газпром» получил только 747 млрд рублей прибыли (в 3,5 раза меньше). Наша страна лишилась 45% экспорта газа в страны дальнего зарубежья, и эта тенденция сохраняется и дальше. Как сообщают «Новые известия», о полном прекращении закупок газа в России заявила Чехия.
В итоге средства, которые обязательно потребуются для строительства газопровода «Сила Сибири — 2», придется брать на внутреннем рынке, так как других вариантов просто не осталось.
Недавно «Газпром» озвучил предложение, согласно которому регионы, где развита сеть газовых заправок, закупали бы технику только на газомоторном топливе. При этом потребность регионов и выгодность для них этой сделки — не обсуждаются, значение имеет только увеличение потока клиентов на газовые заправки. Загруженность последних сегодня составляет только 27%.
Опасения вызывает предложение дать «Газпрому» свободу формирования цен без привязки к государственным тарифам. В случае введения сезонной дифференциации регулируемых оптовых цен (увеличения диапазона колебаний до 10-20%) и предоставления возможности предприятию самостоятельно формировать цены на газ для промышленных предприятий, для конечных потребителей это может обернуться серьезной финансовой нагрузкой.
Игорь Юшков, который является ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности и экспертом Финансового университете при правительстве РФ, разъясняет, приведут ли новые требования «Газпрома» к росту цен на газ.
«Это желание Газпрома компенсировать сокращение доходов на европейском рынке за счет внутреннего рынка, но не за счет роста цен на внутреннем рынке. Нет, за счет расширения рынка сбыта своего газа, он хочет больше продавать. Но по действующему законодательству это невозможно. Газпром обязан продавать по тарифам, которые устанавливает ФАС. И он не может ни поднять, ни опустить цену», — рассказывает эксперт.
На внутреннем рынке «Газпром» вовсе не является монополистом. В 2021-м процент поставки газа, который требовался стране, составил 63%. Иногда он опускается еще ниже. Практически половина внутреннего рынка обслуживается независимыми поставщиками.
Сильно бьет по прибыли предприятия и сезонная дифференциация цен.
«На Газпроме фактически висит все население, весь ЖКХ в стране. В чем проблема с ними — в том, что летом они потребляют крайне мало газа, а зимой потребляют больше. Получается, что Газпром обязан держать в резерве большие мощности по добыче, потому что мало ли, хотя бы неделю в году — в январе, например, будет сильный мороз, и объем потребления газа у ЖКХ и населения тогда очень сильно увеличится. И чтобы этот спрос гарантированно удовлетворить, Газпром обязан иметь огромные мощности по добыче. Это крайне неэффективное использование месторождений», — уточняет Игорь Юшков.
Рис повышения цен, по мнению эксперта, присутствует в любом случае: даже если на рынке не останется независимых производителей и как следствие конкуренции. Требование «Газпрома» о заработке на внутреннем рынке может обернуться лоббированием комплексной реформы газовой отрасли со стороны независимых производителей.
Вероятнее всего, далее мы будем наблюдать борьбу за внутренний газовый рынок и за потребителей. Но если все это закончится подорожанием цен на газ, потребителям будет все равно, из-за чего это произошло и кому будут предназначаться их средства — «Газпрому» или независимым производителям.