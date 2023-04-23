На Всероссийский субботник вышли более 144 тысяч омичей

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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22 апреля по всей стране прошли масштабные субботники. На уборку вышли более 144 тысяч омичей, в частности трудовые коллективы, представители органов власти, общественники.
В городе собрали свыше 6 400 кубометров мусора. Для вывоза задействовано 545 самосвалов и погрузочной техники.
Чиновники облправительства и мэрии работали в полосе отвода дороги по улице 22 Декабря. Напомним, субботники и средники будут проходить в регионе в рамках месячника чистоты до 7 мая.