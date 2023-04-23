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На Всероссийский субботник вышли более 144 тысяч омичей

23 апреля 2023, 03:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Собрано почти 6,5 тысяч кубометров мусора.

22 апреля по всей стране прошли масштабные субботники. На уборку вышли более 144 тысяч омичей, в частности трудовые коллективы, представители органов власти, общественники.

В городе собрали свыше 6 400 кубометров мусора. Для вывоза задействовано 545 самосвалов и погрузочной техники.

Чиновники облправительства и мэрии работали в полосе отвода дороги по улице 22 Декабря. Напомним, субботники и средники будут проходить в регионе в рамках месячника чистоты до 7 мая.

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#Субботник#Мусор#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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