Визит Турчака, горящие камыши, последнее звездное небо в сезоне. Омск в субботу

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Новость № 1. В Омске в субботу с рабочим визитом находится Андрей Турчак
С самого утра в городе работает секретарь генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак. Вместе с врио губернатора Виталием Хоценко он уже успел побывать в селе Новомосковка, которое подключили к газу, посетил стройку школы на проспекте Космический, навестил раненых бойцов СВО, проходящих сейчас лечение в нашем городе. Не обошлось и без обсуждения предстоящих осенью выборов губернатора Омской области. Турчак заявил, что кандидат от партии уже определен и станет им Виталий Хоценко.
Новость № 2. Пожарные сегодня тушили поле с камышами на Левобережье Омска
История прошлого года повторяется. Уже несколько лет подряд весной в Омске загораются камыши, которые растут на заболоченной площади вдоль улиц Лукашевича и Рокоссовского. В субботу возгорание, по информации пресс-службы МЧС, произошло около 15.50. На борьбу с огнем отправили пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава.
Новость № 3. Омские астрономы поделились кадрами последнего в сезоне звездного неба
Кадры последнего звездного неба в этом сезоне появились в официальной группе Омского планетария. Астрономы специально отправились для наблюдения за город — в поселок Красная Тула. Дальнейшим наблюдениям, по словам любителей астрономии, помешают погода, луна и короткие ночи.