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Визит Турчака, горящие камыши, последнее звездное небо в сезоне. Омск в субботу

22 апреля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1. В Омске в субботу с рабочим визитом находится Андрей Турчак

С самого утра в городе работает секретарь генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак. Вместе с врио губернатора Виталием Хоценко он уже успел побывать в селе Новомосковка, которое подключили к газу, посетил стройку школы на проспекте Космический, навестил раненых бойцов СВО, проходящих сейчас лечение в нашем городе. Не обошлось и без обсуждения предстоящих осенью выборов губернатора Омской области. Турчак заявил, что кандидат от партии уже определен и станет им Виталий Хоценко.

В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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Новость № 2. Пожарные сегодня тушили поле с камышами на Левобережье Омска

История прошлого года повторяется. Уже несколько лет подряд весной в Омске загораются камыши, которые растут на заболоченной площади вдоль улиц Лукашевича и Рокоссовского. В субботу возгорание, по информации пресс-службы МЧС, произошло около 15.50. На борьбу с огнем отправили пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава.

На Левобережье Омска снова горят камыши вблизи улицы Лукашевича
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Новость № 3. Омские астрономы поделились кадрами последнего в сезоне звездного неба

Кадры последнего звездного неба в этом сезоне появились в официальной группе Омского планетария. Астрономы специально отправились для наблюдения за город — в поселок Красная Тула. Дальнейшим наблюдениям, по словам любителей астрономии, помешают погода, луна и короткие ночи.

Минувшей ночью в Омской области запечатлели последнее в сезоне звездное небо
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#Юлия Истомина#Итоги дня#Общество#Андрей Турчак#Виталий Хоценко#Политика#Выборы губернатора Омской области#Пожары#Происшествия#Астрономия#Город#Новости#Омская область#Омск
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