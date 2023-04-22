Визит Турчака, горящие камыши, последнее звездное небо в сезоне. Омск в субботу

С самого утра в городе работает секретарь генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак. Вместе с врио губернатора Виталием Хоценко он уже успел побывать в селе Новомосковка, которое подключили к газу, посетил стройку школы на проспекте Космический, навестил раненых бойцов СВО, проходящих сейчас лечение в нашем городе. Не обошлось и без обсуждения предстоящих осенью выборов губернатора Омской области. Турчак заявил, что кандидат от партии уже определен и станет им Виталий Хоценко.