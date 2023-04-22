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В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы

22 апреля 2023, 05:48
Фото: ДубльГис
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Накануне в минкульте утвердили границы территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельных участков.

На портале правовой информации опубликовали приказ, подписанный омским министром культуры Юрием Трофимовым, в соответствии с которым утверждаются границы территории памятника истории. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — водонапорной башне на проспекте Королева, 25.

Сооружение построили в 1913 году. 110-летняя башня находится на территории СИБНИИСХОЗа.

Фото: Скриншот приказа министерства культуры Омской области

Документ устанавливает границы объекта, а также особый режим использования земельных участков. Теперь у водонапорной башни запрещено строить новые капитальные объекты, а также увеличивать размеры уже существующих сооружений. Запрет распространяется на земляные и мелиоративные работы, разрешается только деятельность, которая способствует сохранению объекта культурного наследия.

Ранее Город55 рассказывал, сколько сегодня в Омске и области есть памятников истории и культуры, и кто занимается их сохранением.

В центре Омска вспыхнул столетний памятник архитектуры
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#Юлия Истомина#Памятник#Культура#Историческое здание#Юрий Трофимов#Приказ#Общество#Город#Новости#Омск
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