В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы

Документ устанавливает границы объекта, а также особый режим использования земельных участков. Теперь у водонапорной башни запрещено строить новые капитальные объекты, а также увеличивать размеры уже существующих сооружений. Запрет распространяется на земляные и мелиоративные работы, разрешается только деятельность, которая способствует сохранению объекта культурного наследия.