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Попалась на уловку мошенников. 56-летняя омичка лишилась 2 миллионов рублей

22 апреля 2023, 12:39
Фото: 1MI
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56-летняя омичка доверилась мошенникам и потеряла 2 миллиона рублей

Потерпевшая общалась с мошенниками на протяжении нескольких дней.

В полицию обратилась 56-летняя женщина, проживающая в Кировском округе Омска. В своем заявлении она указала, что лишилась 2 млн рублей.

Как выяснили полицейские, женщине якобы позвонила сотрудница правоохранительных органов и сказала, что накопления омички пытаются похитить недобросовестные сотрудники банка. Подключившийся затем к разговору специалист «Центробанка» заявил, что деньги срочно надо снять и перевести их на безопасные счета.

Общение омички с мошенниками длилось несколько дней. За это время она не только успела перевести все свои сбережения в размере 1 млн рублей, но и оформила кредит еще на один миллион. Получив деньги, собеседники женщины начали интересоваться, каким имуществом она владеет. Только после этого 56-летняя омичка поняла, что все это время общалась с мошенниками.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейским предстоит установить личности звонивших и разобраться в обстоятельствах совершенного преступления.

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#Юлия Истомина#Мошенники#Телефонные мошенники#Деньги#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск
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