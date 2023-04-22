Попалась на уловку мошенников. 56-летняя омичка лишилась 2 миллионов рублей

Общение омички с мошенниками длилось несколько дней. За это время она не только успела перевести все свои сбережения в размере 1 млн рублей, но и оформила кредит еще на один миллион. Получив деньги, собеседники женщины начали интересоваться, каким имуществом она владеет. Только после этого 56-летняя омичка поняла, что все это время общалась с мошенниками.