Попалась на уловку мошенников. 56-летняя омичка лишилась 2 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В полицию обратилась 56-летняя женщина, проживающая в Кировском округе Омска. В своем заявлении она указала, что лишилась 2 млн рублей.
Как выяснили полицейские, женщине якобы позвонила сотрудница правоохранительных органов и сказала, что накопления омички пытаются похитить недобросовестные сотрудники банка. Подключившийся затем к разговору специалист «Центробанка» заявил, что деньги срочно надо снять и перевести их на безопасные счета.
Общение омички с мошенниками длилось несколько дней. За это время она не только успела перевести все свои сбережения в размере 1 млн рублей, но и оформила кредит еще на один миллион. Получив деньги, собеседники женщины начали интересоваться, каким имуществом она владеет. Только после этого 56-летняя омичка поняла, что все это время общалась с мошенниками.
Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейским предстоит установить личности звонивших и разобраться в обстоятельствах совершенного преступления.