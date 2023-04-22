Омский минобр отменил многомиллионную закупку учебного оборудования для сельских школ

В середине апреля минобразования Омской области объявило аукцион по поставке наборов оборудования по химии и физике, в том числе необходимых для выполнения ОГЭ и ЕГЭ. Учебное оборудование должно было пополнить образовательные организации в сельской местности и малых городах. На его закупку выделяли более 31 млн рублей.