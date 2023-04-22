Омский минобр отменил многомиллионную закупку учебного оборудования для сельских школ

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В середине апреля минобразования Омской области объявило аукцион по поставке наборов оборудования по химии и физике, в том числе необходимых для выполнения ОГЭ и ЕГЭ. Учебное оборудование должно было пополнить образовательные организации в сельской местности и малых городах. На его закупку выделяли более 31 млн рублей.
Однако 21 апреля аукцион внезапно отменили. Произошло это за четыре дня до окончания приема заявок. В разъяснениях к закупке уточнили, что документы содержали неверные характеристики динамометра и емкости колбы реактора. Из-за закравшихся ошибок в минобре приняли решение просто отменить закупку.
«Заказчиком — Министерством образования Омской области предоставлено разъяснение следующего содержания. Заказчиком принято решение об отмене закупки», — говорится в ответе Главного управления контрактной системы Омской области на оставленный запрос.
Будет ли аукцион впоследствии объявлен снова, пока не сообщается.