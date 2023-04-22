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Омский минобр отменил многомиллионную закупку учебного оборудования для сельских школ

22 апреля 2023, 13:14
Фото: 1MI
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Изначально торги должны были завершиться 27 апреля.

В середине апреля минобразования Омской области объявило аукцион по поставке наборов оборудования по химии и физике, в том числе необходимых для выполнения ОГЭ и ЕГЭ. Учебное оборудование должно было пополнить образовательные организации в сельской местности и малых городах. На его закупку выделяли более 31 млн рублей.

Однако 21 апреля аукцион внезапно отменили. Произошло это за четыре дня до окончания приема заявок. В разъяснениях к закупке уточнили, что документы содержали неверные характеристики динамометра и емкости колбы реактора. Из-за закравшихся ошибок в минобре приняли решение просто отменить закупку.

«Заказчиком — Министерством образования Омской области предоставлено разъяснение следующего содержания. Заказчиком принято решение об отмене закупки», — говорится в ответе Главного управления контрактной системы Омской области на оставленный запрос.

Будет ли аукцион впоследствии объявлен снова, пока не сообщается.

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#Юлия Истомина#Школа#Торги#Аукцион#Оборудование#ЕГЭ#Министерство образования#Общество#Новости#Омск#Омская область
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