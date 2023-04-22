Минувшей ночью в Омской области запечатлели последнее в сезоне звездное небо

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В официальной группе Омского планетария поделились кадрами последнего звездного неба в этом сезоне. Любители астрономии отправились для наблюдения в поселок Красная Тула, который находится в 92 километрах от города.
«Последняя тёмная ночь в этом сезоне наблюдений. Свет омской любительской астрономии собрался за городом в районе Красной Тулы. Удались наблюдения и фотографии», — написали астрономы.
Дальнейшим наблюдениям будут мешать короткие ночи, погода и луна, поэтому астрономы переходят к экспедиционной деятельности. В скором времени они планируют посетить кратер Жаманшин в Казахстане.