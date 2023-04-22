Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Изображение материала

Минувшей ночью в Омской области запечатлели последнее в сезоне звездное небо

22 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
Дальше наблюдениям будут мешать короткие ночи, погода и луна.

В официальной группе Омского планетария поделились кадрами последнего звездного неба в этом сезоне. Любители астрономии отправились для наблюдения в поселок Красная Тула, который находится в 92 километрах от города.

«Последняя тёмная ночь в этом сезоне наблюдений. Свет омской любительской астрономии собрался за городом в районе Красной Тулы. Удались наблюдения и фотографии», — написали астрономы.
Фото: Официальная группа Омского планетария

Дальнейшим наблюдениям будут мешать короткие ночи, погода и луна, поэтому астрономы переходят к экспедиционной деятельности. В скором времени они планируют посетить кратер Жаманшин в Казахстане.

«Жаль в городе не увидеть». В небе над Омской область запечатлели полярное сияние
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Астроном#Астрономия#Звезды#Небо#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошел согласование у Хоценко
Вчера, 13:10
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Вчера, 07:23
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
20 апреля 10:19
Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения
Сегодня, 04:18
Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП
Сегодня, 04:59
В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы
Сегодня, 05:48