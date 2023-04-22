Кафе в омском парке 30-летия ВЛКСМ пытаются продать за 1,9 млн рублей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже кафе «Пончики блинчики», которое находится в Октябрьском округе в парке 30-летия ВЛКСМ.
Кафе в прошлом году стало лауреатом премии 2ГИС в номинации «Лучший стритфуд». Новый владелец может приобрести его за 1,9 млн рублей.
В объявлении говорится, что кафе площадью 40 квадратных метров и оборудование находится в собственности. Заведение работает круглый год, а летом возможна посадка на улице.
За 1,9 млн рублей покупатель получит кухонный гарнитур, кондиционер, кассовое оборудование, вытяжку, блинницу, фритюр и другую технику, а также остатки товаров.
Что послужило причиной продажи кафе, завоевавшего в прошлом году награду, не сообщается.
Со всем рейтингом лучших заведений общепита в Омске можно познакомиться в этом материале.