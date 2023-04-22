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Кафе в омском парке 30-летия ВЛКСМ пытаются продать за 1,9 млн рублей

22 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
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В 2022 году заведение стало лауреатом премии «2ГИС» в номинации «Лучший стритфуд».

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже кафе «Пончики блинчики», которое находится в Октябрьском округе в парке 30-летия ВЛКСМ.

Кафе в прошлом году стало лауреатом премии 2ГИС в номинации «Лучший стритфуд». Новый владелец может приобрести его за 1,9 млн рублей.

В объявлении говорится, что кафе площадью 40 квадратных метров и оборудование находится в собственности. Заведение работает круглый год, а летом возможна посадка на улице.

За 1,9 млн рублей покупатель получит кухонный гарнитур, кондиционер, кассовое оборудование, вытяжку, блинницу, фритюр и другую технику, а также остатки товаров.

Что послужило причиной продажи кафе, завоевавшего в прошлом году награду, не сообщается.

Со всем рейтингом лучших заведений общепита в Омске можно познакомиться в этом материале.

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#Юлия Истомина#Кафе#Общепит#Объявление#Продажа#Готовый бизнес#Общество#Город#Парк#Бизнес#Новости#Омск
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