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Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП

22 апреля 2023, 04:59
Фото: 1MI
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Омские врачи спасли девушку, которую сбил автомобиль на пешеходном переходе

К врачам ГКБ №1 имени Кабанова омичка попала уже без сознания.

В пресс-службе регионального минздрава рассказали о спасении омички, которую месяц назад сбил автомобиль на пешеходном переходе. Девушку, пострадавшую в серьезной аварии, доставили к врачам ГКБ № 1 им. Кабанова в крайне тяжелом состоянии и без сознания.

Медикам пришлось бороться за жизнь омички. Пациентке оперативно оказали необходимую специализированную медпомощь, в том числе выполнили лечение из-за полученной тяжелой черепно-мозговой травмы. После этого длительное время омичка находилась в реанимации.

Фото: Пресс-служба минздрава Омской области
«По выходу из комы, начала активно восстанавливаться и тот неврологический дефицит, который у нее был практически регрессировал. Еще находясь в реанимации, девушка самостоятельно могла себя обслуживать, садиться, двигать руками и ногами, а также разговаривать», — сообщила врач-нейрохирург ГКБ №1 им. Кабанова Анна Бабкина.

В настоящий момент жизни омички ничего не угрожают, однако впереди у нее длительный этап реабилитации.

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#Юлия Истомина#Медики#Врачи#Минздрав#Спасение людей#ДТП#Город#Общество#Медицина#Новости#Омск
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