Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП

В пресс-службе регионального минздрава рассказали о спасении омички, которую месяц назад сбил автомобиль на пешеходном переходе. Девушку, пострадавшую в серьезной аварии, доставили к врачам ГКБ № 1 им. Кабанова в крайне тяжелом состоянии и без сознания.