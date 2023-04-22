Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:02
В пресс-службе регионального минздрава рассказали о спасении омички, которую месяц назад сбил автомобиль на пешеходном переходе. Девушку, пострадавшую в серьезной аварии, доставили к врачам ГКБ № 1 им. Кабанова в крайне тяжелом состоянии и без сознания.
Медикам пришлось бороться за жизнь омички. Пациентке оперативно оказали необходимую специализированную медпомощь, в том числе выполнили лечение из-за полученной тяжелой черепно-мозговой травмы. После этого длительное время омичка находилась в реанимации.
«По выходу из комы, начала активно восстанавливаться и тот неврологический дефицит, который у нее был практически регрессировал. Еще находясь в реанимации, девушка самостоятельно могла себя обслуживать, садиться, двигать руками и ногами, а также разговаривать», — сообщила врач-нейрохирург ГКБ №1 им. Кабанова Анна Бабкина.
В настоящий момент жизни омички ничего не угрожают, однако впереди у нее длительный этап реабилитации.