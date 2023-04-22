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«Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области

22 апреля 2023, 11:33
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Планы партии поддержать Хоценко на предстоящих осенью выборах озвучил Андрей Турчак.

Сегодня Омск посетил первый запред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Помимо посещения различных объектов в регионе, Турчак официально озвучил планы партии поддержать на предстоящих осенью выборах Виталия Хоценко.

«Безусловно, Единая Россия будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он член Единой России», — уточнил Андрей Турчак.

По мнению секретаря генсовета, Хоценко сможет выполнить все возложенные на него задачи как во время избирательной кампании, так и в следующие пять лет — в случае избрания на пост губернатора.

Врио губернатора Виталия Хоценко такое предложение устроило. Он подтвердил готовность выдвигаться на выборы от партии.

«Благодарен за доверие Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он предложил возглавить регион, благодарен Андрею Анатольевичу Турчаку за поддержку, он лично вручал мне в Донецкой народной республике удостоверение члена партии. Горд этим! Самое главное, — способствовать тому, чтобы жителям нашей области жилось лучше», — отметил Виталий Хоценко.
В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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