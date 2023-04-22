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Posted 22 апреля 2023, 08:17

Published 22 апреля 2023, 08:17

Modified 22 апреля 2023, 08:19

Updated 22 апреля 2023, 08:19

Иллюстрация

24 апреля центр Омска останется без холодной воды из-за ремонтных работ

22 апреля 2023, 08:17
Фото: 1MI. Иллюстрация
Холодное водоснабжение отключат с 11.00 до 23.00.

В Росводоканале анонсировали очередное отключение холодного водоснабжения в Омске. Воды в понедельник, 24 апреля, с 11.00 до 23.00 не будет в нескольких жилых домах и административных зданиях.

Временное отключение водоснабжения потребовалось из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Красный Путь, 18.

Холодную воду отключат у абонентов по следующим адресам:

  • Ул. Добровольского, 1 (14-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 2 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 3 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Добровольского, 5/1 (9-этажный жилой дом);
  • Ул. Рабиновича, 37 (2-этажное административное здание);
  • Ул. Красный Путь, 18 (11-этажный жилой дом);
  • Ул. Красный Путь, 18а (частная школа);
  • Ул. Красный Путь, 18б (драматический лицейский театр);
  • Ул. Красный Путь, 20 (двухэтажное административное здание);
  • Ул. Красный Путь, 53 (Храм Иоанна Крестителя);
  • Ул. Волочаевская, 9 (8-этажное административное здание);
  • Ул. Волочаевская, 9к1 (одноэтажное административное здание);
  • Ул. Волочаевская, 9к2 (двухэтажное административное здание).

Ранее Город55 сообщал об отключении, которое произойдет в четверг, 27 апреля. С адресами можно познакомиться по этой ссылке.

В Омске 27 апреля отключат воду из-за ремонта. Публикуем адреса
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#Юлия Истомина#Общество#Город#Ремонт#Омск#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Росводоканал
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