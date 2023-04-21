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Published Сегодня, 09:52

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Жителя Омской области заподозрили в совращении приемной дочери

21 апреля 2023, 09:52
Фото: 1MI
Подозреваемый находится в другом регионе
Помимо потерпевшей в этой семьи воспитывалось еще 8 приемных детей.

В Омской области следователи возбудили уголовное дело на 44-летнего мужчину за развратные действия над приемной дочерью.

«Как считает следствие, ранее судимый подозреваемый два года совершал развратные действия в отношении приемной дочери своей супруги. В апреле 2023 года девочка, которой на момент совершения противоправных действий было всего 12 лет, рассказала обо всем своему родственнику», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас подозреваемый не задержан, так как работает по вахтам в другом регионе. Принимаются все меры для его поимки.

Помимо потерпевшей девочки в семье воспитывалось еще 8 детей в возрасте от 5 до 17 лет, над которыми супруга подозреваемого оформила опекунство. Сейчас 6 детей, в том числе пострадавшая, уже изъяты из семьи.

За развратные действия подозреваемому грозит от 3 до 8 лет. 

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#Василий Попов#Уголовное дело#Дети#Педофил#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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