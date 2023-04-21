Жителя Омской области заподозрили в совращении приемной дочери

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Омской области следователи возбудили уголовное дело на 44-летнего мужчину за развратные действия над приемной дочерью.
«Как считает следствие, ранее судимый подозреваемый два года совершал развратные действия в отношении приемной дочери своей супруги. В апреле 2023 года девочка, которой на момент совершения противоправных действий было всего 12 лет, рассказала обо всем своему родственнику», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас подозреваемый не задержан, так как работает по вахтам в другом регионе. Принимаются все меры для его поимки.
Помимо потерпевшей девочки в семье воспитывалось еще 8 детей в возрасте от 5 до 17 лет, над которыми супруга подозреваемого оформила опекунство. Сейчас 6 детей, в том числе пострадавшая, уже изъяты из семьи.
За развратные действия подозреваемому грозит от 3 до 8 лет.