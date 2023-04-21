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Зачем Путин едет в Турцию — объяснение политолога

21 апреля 2023, 13:47
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планируемом визите президента России Владимира Путина на церемонию доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Мероприятие намечено на 27 апреля, после чего станция получит статус атомной. АЭС «Аккую» строится при содействии Росатома, а ее возведением и эксплуатацией занимаются российские специалисты. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что Турция — это дружественная страна, но союзником России не является полноценно. Он также напомнил, что Турция является членом НАТО и заключила несколько соглашений с США.

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