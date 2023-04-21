Зачем Путин едет в Турцию — объяснение политолога

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Мероприятие намечено на 27 апреля, после чего станция получит статус атомной. АЭС «Аккую» строится при содействии Росатома, а ее возведением и эксплуатацией занимаются российские специалисты. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Политолог Юрий Светов подчеркнул, что Турция — это дружественная страна, но союзником России не является полноценно. Он также напомнил, что Турция является членом НАТО и заключила несколько соглашений с США.