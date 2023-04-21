В «проблемных» омских селах через суд заставили отремонтировать водопровод

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области проверила соблюдение законодательства при эксплуатации и ремонте водопроводных сетей, которые обеспечивают водоснабжение жителей сел Березовка, Звонарев Кут и Сосновка.
Как выяснилось, на нескольких участках водопровод был существенно поврежден — износ составил более 80%. Из-за этого возникали частые порывы, что в итоге приводило к приостановке коммунальных услуг.
В прокуратуре подчеркнули, что длительное непринятие мер по ремонту водопроводных сетей нарушает права местных жителей, может создать угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и не позволяет повысить качество коммунальных услуг.
Чтобы защитить права местных жителей, прокуратура направила в суд исковые заявления, чтобы суд заставил администрацию Азовского немецкого национального района провести капитальный ремонт, а местами и замену водопроводных сетей на указанных участках.
Отмечается, что суд полностью удовлетворил требования прокуроров, исполнение решения суда стоит на контроле надзорного ведомства.