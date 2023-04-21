В Омской области замыкание электропроводки погубило пенсионерку

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
В Полтавском районе следователи разбираются во всех причинах смертельного пожара в селе Краснопутиловка, где погибла 65-летняя пенсионерка.
«Сообщение о возгорании поступило в шестом часу утра во вторник, 20 апреля. Горел один из частных домов в селе. Во время тушения в одной из комнат нашли бездыханное тело женщины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки. Причина гибели женщины пока не установлена.
Между тем эксперты уже назвали предварительную причину возгорания — замыкание электропроводки. Точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.