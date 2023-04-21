Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Изображение материала

В Омской области замыкание электропроводки погубило пенсионерку

21 апреля 2023, 06:15
Фото: иллюстрация / Город55
причиной возгорания стало замыкание электропроводки
Тело погибшей нашли во время тушения пожара в ее частном доме.

В Полтавском районе следователи разбираются во всех причинах смертельного пожара в селе Краснопутиловка, где погибла 65-летняя пенсионерка.

«Сообщение о возгорании поступило в шестом часу утра во вторник, 20 апреля. Горел один из частных домов в селе. Во время тушения в одной из комнат нашли бездыханное тело женщины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки. Причина гибели женщины пока не установлена.

Между тем эксперты уже назвали предварительную причину возгорания — замыкание электропроводки. Точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.

В пожаре в омской многоэтажке серьезно обгорел 69-летний мужчина
Узнать подробнее
#Василий Попов#Смерть#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Полтавский район
Подпишитесь
Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска
Сегодня, 03:06
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Сегодня, 07:23
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Вчера, 10:19
Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен
Сегодня, 02:49
В Омске в честь 9 Мая состоится парад Победы
Сегодня, 03:42
В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
Сегодня, 04:25