В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора Краснова

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В районах Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, Игорь Краснов посетил Омск с рабочим визитом в конце прошлого года. Генеральный прокурор, в том числе, провел личный прием граждан.
Так, в поселке Таврическое и в тюкалинском микрорайоне Сибирский провели капитальный ремонт водопровода. Прокуроры еще 10 районов внесли представления в местные администрации с целью обеспечить надлежащее водоснабжение. Благодаря принятым мерам, заменили 130 километров ветхого водопровода. 63 местных жителя смогли получить перерасчет за воду из-за аварий.
Всего прокуроры внесли более 60 представлений, направили в суд 13 исковых заявлений. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.
Ранее Город55 сообщал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов в середине марта отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства в 2022 году. В своем докладе Краснов в том числе упомянул и аварийное состояние некоторых домов в Омске. Отдельные здания генпрокурор назвал «готовыми декорациями для съемок сцен апокалипсиса».