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В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора Краснова

21 апреля 2023, 11:13
Фото: 1MI
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Всего прокуроры внесли более 60 представлений, направили в суд 13 исковых заявлений.

В районах Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, Игорь Краснов посетил Омск с рабочим визитом в конце прошлого года. Генеральный прокурор, в том числе, провел личный прием граждан.

Так, в поселке Таврическое и в тюкалинском микрорайоне Сибирский провели капитальный ремонт водопровода. Прокуроры еще 10 районов внесли представления в местные администрации с целью обеспечить надлежащее водоснабжение. Благодаря принятым мерам, заменили 130 километров ветхого водопровода. 63 местных жителя смогли получить перерасчет за воду из-за аварий.

Всего прокуроры внесли более 60 представлений, направили в суд 13 исковых заявлений. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Ранее Город55 сообщал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов в середине марта отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства в 2022 году. В своем докладе Краснов в том числе упомянул и аварийное состояние некоторых домов в Омске. Отдельные здания генпрокурор назвал «готовыми декорациями для съемок сцен апокалипсиса».

Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске
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#Игорь Краснов#Прокуратура#Ветхое жильё#Аварийное жилье#Город#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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