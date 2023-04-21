В Омской области восстановили водоснабжение после вмешательства генпрокурора Краснова

Ранее Город55 сообщал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов в середине марта отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства в 2022 году. В своем докладе Краснов в том числе упомянул и аварийное состояние некоторых домов в Омске. Отдельные здания генпрокурор назвал «готовыми декорациями для съемок сцен апокалипсиса».