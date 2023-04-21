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В Омской области лошадь протащила мертвого всадника через половину деревни

21 апреля 2023, 05:06
Фото: 1MI
Смертельные травмы получены при падении с лошади
Чтобы не упасть с животного, мужчина привязал себя веревкой, но эта страховка не спасла ему жизнь.

В Омской области следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая в селе Яман Крутинского района, где при падении с лошади погиб 48-летний мужчина.

«По просьбе знакомого погибший взялся объезжать его лошадь, и, чтобы не упасть, привязался веревкой к седлу», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Однако животное понесло, мужчина выпал из седла, ударился головой о землю и погиб, после чего животное тащило мертвого всадника по земле около километра.

По предварительному заключению экспертов, смертельную травму погибший получил при падении, однако точные причины смерти будут установлены по результатам вскрытия.  

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#Смерть#Несчастный случай#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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