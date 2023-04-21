В Омской области лошадь протащила мертвого всадника через половину деревни

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омской области следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая в селе Яман Крутинского района, где при падении с лошади погиб 48-летний мужчина.
«По просьбе знакомого погибший взялся объезжать его лошадь, и, чтобы не упасть, привязался веревкой к седлу», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Однако животное понесло, мужчина выпал из седла, ударился головой о землю и погиб, после чего животное тащило мертвого всадника по земле около километра.
По предварительному заключению экспертов, смертельную травму погибший получил при падении, однако точные причины смерти будут установлены по результатам вскрытия.