В Омской области лошадь протащила мертвого всадника через половину деревни

Чтобы не упасть с животного, мужчина привязал себя веревкой, но эта страховка не спасла ему жизнь.

В Омской области следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая в селе Яман Крутинского района, где при падении с лошади погиб 48-летний мужчина. «По просьбе знакомого погибший взялся объезжать его лошадь, и, чтобы не упасть, привязался веревкой к седлу», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области. Однако животное понесло, мужчина выпал из седла, ударился головой о землю и погиб, после чего животное тащило мертвого всадника по земле около километра. По предварительному заключению экспертов, смертельную травму погибший получил при падении, однако точные причины смерти будут установлены по результатам вскрытия. Горбатый убийца. В Омской области верблюд насмерть закусал и затоптал сторожа Узнать подробнее