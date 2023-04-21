В Омском горсовете прошел круглый стол на тему благоустройства

Posted 21 апреля 2023, 04:27
Published 21 апреля 2023, 04:27
Modified 21 апреля 2023, 04:29
Updated 21 апреля 2023, 04:29
В Омском городском совете прошел круглый стол, посвященный вопросам городского благоустройства. В нем участвовали представители горсовета, администрации и научного сообщества. Роль модератора играл Александр Костюков, доктор юридических наук и профессор ОмГУ, заведующий кафедрой государственного и муниципального права в этом вузе.
— Идея проведения этого круглого стола принадлежит мне, — рассказал Костюков журналистам перед началом заседания. — Связано это с тем, что у нас Всероссийский день самоуправления, который мы отмечаем вот уже 10 лет.
Именно 21 апреля 1785 года Екатерина II пожаловала грамоту городам Российской империи. Это событие и считается началом местного самоуправления в России. В качестве темы для обсуждения взяли одно из самых насущных для простых горожан направление — тему благоустройства, которая легла в основу целого национального проекта.
Костюков, по его словам, изучил статистику нацпроекта, и некоторые вещи его удивили.
— Омск в рейтинге качественной жизни имеет 154 балла, — рассказал профессор. — Это складывается из нескольких составляющих: дороги, жилье, общественное пространство, парки и скверы. Для меня стало откровением, что по всем позициям у нас по 25-30 баллов, а по озеленению — всего 16. Это у «города-сада»! Понятно, что тут есть над чем работать.
Впрочем, с необходимостью работы никто не спорил. Мэр Омска Сергей Шелест, тоже участвовавший в работе круглого стола, отметил, что рассчитывает услышать обсуждение в том числе и проблемных вопросов.
— Омск заслуживает, с моей точки зрения, лучшей жизни и большего комфорта, чем сейчас, — отметил мэр. — Я надеюсь, что сегодня будут выработаны новые инициативы и будет получен новый импульс, с помощью которого Омск будет становиться еще лучше. Все, что может улучшить жизнь омичей, мы ставим в приоритет.
В начале заседания ряд депутатов городского совета был награжден почетными грамотами клуба руководителей муниципальных руководителей (КРМС) за вклад в развитие местного самоуправления. Грамоты получили Виталий Путинцев, Светлана Студеникина, Сергей Дроздов, Юрий Козловский, Дмитрий Лицкевич и Андрей Никитин, а также председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Лен.
Важность самоуправления подчеркнул в своем вступительном слове спикер городского совета Владимир Корбут.
— Местное самоуправление — это, наверное, самая актуальная вещь, которая позволяет населению муниципальных образований Российской Федерации быть причастными к тому, что происходит на их земле, — рассказал спикер. — И я просто уверен, что завтра, отмечая праздник местного самоуправления, каждый житель будет понимать, что может внести определенную лепту в развитие своего населенного пункта. Та тема, которая сегодня выбрана — комфортная городская среда, затрагивает каждого человека. И в те задачи, которые ставит президент, формирование комфортной городской среды через национальные проекты, сейчас вовлекается все больше и больше людей, в том числе голосуя за благоустройство общественных пространств. Главное сегодня — не изобретать велосипед, а перенимать опыт у городов, которые преуспевают в этом деле.
Затем участники круглого стола заслушали ряд докладов. Доктор юридических наук и профессор ОмГУ Екатерина Шугрина (по словам Костюкова, это крупнейший специалист по муниципальному праву в России) рассказала собравшимся о механизмах вовлечения населения в формирование комфортной городской среды. По ее словам, здесь есть ряд проблем, связанных с недостаточно четкой прописанностью юридических норм (например, в законодательстве нет термина «вовлечение»), а также с сосуществованием разных государственных программ, в которых «написано примерно про одно и то же, но по-разному».
Михаил Дитятковский, тоже доктор юридических наук и профессор ОмГУ, прочел доклад о доступной среде и связанными с этим обязанностями муниципалитетов, глава строительной компании «Завод сборного железобетона №6» Юрий Гуринов — о качественном строительстве как условии формирования комфортной среды.
В числе докладчиков была и Наталья Чебыкина, кандидат юридических наук и доцент кафедры государственного и муниципального права ОмГУ, депутат городского совета. Ее доклад был ближе всех к основной теме — он касался актуальных вопросов реализации в Омске программы «Формирование комфортной городской среды».
— Сегодняшняя тема крайне актуальна для города, — рассказала Чебыкина, — а особенно для депутатской деятельности, потому что программа формирования комфортной городской среды — это возможность приведения наших дворов и общественных пространств в надлежащее состояние и улучшения жизни людей. Для меня как депутата важно, чтобы как можно большее количество дворов получали благоустройство по этой программе, потому что жители в этом нуждаются.
Чебыкина отметила, что основная проблема, которую нужно решать, реализуя программу, — ненадлежащее асфальтирование дворов. Остальные темы (устройство парковок и детских площадок, озеленение и доступность для малоподвижных групп граждан) — это тоже важные направления работы, но именно асфальтированием занимаются в первую очередь.
В ходе реализации программы неизбежно возникают определенные трудности. Чебыкина рассказала об увеличении «среднего чека» (то есть стоимости благоустройства среднестатистического омского двора), о необходимости увеличивать число дворов, в которых нужно проводить дополнительные работы. Тем не менее благоустройство продолжается, а значит, Омск становится более комфортным городом.
Напомним: проект был запущен в 2018 году. Прямо сейчас на платформе 55.gorodsreda.ru проходит онлайн-голосование, по итогам которого будут выбраны новые объекты благоустройства.