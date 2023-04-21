В Омске сдали апарт-отель «Маршал», с которого восемь лет назад упал башенный кран

Следствие посчитало, что в этом виноваты сотрудники подрядной организации, занимающиеся установкой башенного крана. В этом числе учредитель компании «Жилстрой» Виктор Полукаров, их гендиректор Константин Семенов, начальник строительного участка Сергей Масленкин и крановщик Федор Елькин. Всех приготовили к тюремному заключению, однако лишь один (Елькин) признал вину в случившемся. Известно, что он также получил серьезные травмы и был госпитализирован.