В Омске сдали апарт-отель «Маршал», с которого восемь лет назад упал башенный кран

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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В депархитектуры города сообщили, что выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-выставочного комплекса с гостиницей по улице Маршала Жукова, 156. Это 16-этажное здание площадью 24587 кв. м. В нем есть 275 гостиничных номера — 180 однокомнатных, 47 двухкомнатных, 46 трехкомнатных и один пятикомнатный.
Проект апарт-отеля «Маршал» начали развивать в Омске в 2014 году, однако все шло не так гладко. Сначала сроки строительства сдвинулись из-за финансовых неурядиц и банкротства компании «Жилстрой», которая занималась возведением здания. Осенью 2015 года стройку возобновили, но вскоре произошла трагедия.
Внезапно 26 октября с площадки на проезжую часть рухнул башенный кран. Конструкция раздавила леговушку и ГАЗель. Погибла семья — двое взрослых и малыш. Второй ребенок, находившийся в машине, чудом остался жив. В грузовике находился водитель, который вскоре умер в больнице.
Следствие посчитало, что в этом виноваты сотрудники подрядной организации, занимающиеся установкой башенного крана. В этом числе учредитель компании «Жилстрой» Виктор Полукаров, их гендиректор Константин Семенов, начальник строительного участка Сергей Масленкин и крановщик Федор Елькин. Всех приготовили к тюремному заключению, однако лишь один (Елькин) признал вину в случившемся. Известно, что он также получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Проект вновь открыли в 2020 году, строительство объекта завершилось.