В Омске при поддержке «Газпромнефть-ОНПЗ» возродили детский хоккейный турнир

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
Региональный турнир стал частью проекта «Хоккей для всех», который реализуют Минспорта и Федерация хоккея Омской области. Инициатива способствует популяризации и развитию массового спорта: помимо детских состязаний в рамках проекта проводятся первенство студенческой хоккейной лиги и серия матчей женского хоккея. «Хоккей для всех» получил поддержку от Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Мы стараемся поддерживать спортивные проекты, которые охватывают как можно большее число ребят. «Хоккей для всех» идеально соответствует этому критерию, поскольку ориентирован на вовлечение в тренировочный и соревновательный процесс юных хоккеистов из всех районов Омской области. Участие в масштабном турнире — это всегда уникальный и полезный опыт, который без преувеличения может изменить жизнь молодых спортсменов», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Открытие хоккейного турнира для детей состоялось сегодня, 21 апреля, на арене хоккейной академии «Авангард». В выставочном матче сошлись команды «Форпост» из Исилькуля и «Каразюк» из Нововаршавки. Всего в первенстве участвует 41 команда. Чтобы определить победителей, юные спортсмены проведут порядка 250 матчей. Лучшие команды будут отстаивать честь региона на всероссийских соревнованиях.
«Омский НПЗ является наиболее активным социальным инвестором в регионе. Особое внимание предприятие уделяет развитию спорта. Благодаря первенству по хоккею юные спортсмены получили возможность проявить себя и сделать шаги навстречу большому спорту. Мастерство и азарт, с которыми они бьются за победу, говорят нам о главном — у омского хоккея есть будущее, нынешним прославленным спортсменам растет достойная смена чемпионов», — считает министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Напомним, первенство Омской области по хоккею с шайбой среди детских команд считался первой ступенью спортивной карьеры для множества талантливых хоккеистов. В их числе – олимпийский чемпион Виктор Блинов, легендарная личность в истории омского хоккея. Однако с 1991 года турнир в регионе не проводился. Теперь же у юных омских спортсменов вновь появилась возможность проявить себя и получить спортивный разряд.
Омский НПЗ активно содействует развитию спорта в регионе на любительском и профессиональном уровне. Предприятие регулярно модернизирует спортивные залы и площадки в школах, а в прошлом году построило в центре Омска первый в регионе скейт-парк под открытым небом. Новый спортивный объект на улице Бударина удачно вписался в городскую среду, вокруг него создано комфортное общественное пространство.