В Омске при поддержке «Газпромнефть-ОНПЗ» возродили детский хоккейный турнир

Напомним, первенство Омской области по хоккею с шайбой среди детских команд считался первой ступенью спортивной карьеры для множества талантливых хоккеистов. В их числе – олимпийский чемпион Виктор Блинов, легендарная личность в истории омского хоккея. Однако с 1991 года турнир в регионе не проводился. Теперь же у юных омских спортсменов вновь появилась возможность проявить себя и получить спортивный разряд.