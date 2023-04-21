В Омске грузовой поезд отрубил руку пьяной женщине

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В Омске силовики выясняют все нюансы несчастного случая на станции «Универсальная», где накануне 51-летней женщине отрубило руку.
«От дежурной по станции поступило сообщение, что в районе улицы 3-й Разъезд, 23 женщину травмировало грузовым поездом. Пострадавшую на „скорой“ госпитализировали в одну из городских больниц», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В медицинском учреждении у омички диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, травматическую ампутацию правой кисти. Также анализы показали, что пострадавшая пьяна.
Прибывшие по вызову медиков полицейские опросили пострадавшую и узнали, что она решила пролезть под вагоном, но в это время грузовой состав начал движение.
По факту этого инцидента проверку проводят транспортные полицейские.