В ЕР заявили, что омское отделение партии во главе с мэром Шелестом все же существует

Напомним суть. В одном из местных отделений «Единой России» нам рассказали, что после принятия решения о слиянии окружных партийных ячеек в общегородскую, которую формально возглавил мэр Омска Сергей Шелест (4 апреля 2022 года), никаких реальных изменений не произошло. Местные отделения не расформированы, городское не фигурирует ни в каких документах. Мы убедились в том, что и на сайте партии упоминаются окружные отделения — по ЦАО, ЛАО, КАО, САО и ОАО. Общегородская ячейка есть тоже, но руководит ею, по данным сайта, Дана Мусаинова.