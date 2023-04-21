Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Изображение материала

В ЕР заявили, что омское отделение партии во главе с мэром Шелестом все же существует

21 апреля 2023, 05:57
Фото: 1MI
иллюстрация
Вся проблема, по словам единороссов, в том, что данные на сайте не обновились вовремя.

Омское городское отделение партии «Единая Россия» все же существует, и мэр Сергей Шелест — его руководитель. Именно так прокомментировали в пресс-службе регионального отделения вчерашнюю публикацию Города55.

Напомним суть. В одном из местных отделений «Единой России» нам рассказали, что после принятия решения о слиянии окружных партийных ячеек в общегородскую, которую формально возглавил мэр Омска Сергей Шелест (4 апреля 2022 года), никаких реальных изменений не произошло. Местные отделения не расформированы, городское не фигурирует ни в каких документах. Мы убедились в том, что и на сайте партии упоминаются окружные отделения — по ЦАО, ЛАО, КАО, САО и ОАО. Общегородская ячейка есть тоже, но руководит ею, по данным сайта, Дана Мусаинова.

В пресс-службе областного отделения заявили, что все в порядке.

— Все документы ведутся в соответствии с номенклатурой дел городского местного отделения, — рассказали нам. — Секретарем Омского городского местного отделения является Сергей Николаевич Шелест, а исполнительными секретарем до недавнего времени являлась Дана Мусаинова. Сотрудники, ранее работавшие в окружных отделениях, продолжили работать в статусе сотрудников Омского городского местного отделения.

Единственная проблема, по данным пресс-службы, - устаревшие данные в некоторых разделах партийного сайта. При этом Шелест как глава городского отделения фигурирует в документах отделения регионального, его заместителями являются Юрий Арчибасов, Сергей Грушичев и Андрей Бондаренко.

 

В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Единая Россия#Город#Новости#Сергей шелест
Подпишитесь
Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска
Сегодня, 03:06
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
19 апреля 11:18
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Вчера, 10:19
Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен
Сегодня, 02:49
В Омске в честь 9 Мая состоится парад Победы
Сегодня, 03:42
В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
Сегодня, 04:25