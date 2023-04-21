В ЕР заявили, что омское отделение партии во главе с мэром Шелестом все же существует

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Омское городское отделение партии «Единая Россия» все же существует, и мэр Сергей Шелест — его руководитель. Именно так прокомментировали в пресс-службе регионального отделения вчерашнюю публикацию Города55.
Напомним суть. В одном из местных отделений «Единой России» нам рассказали, что после принятия решения о слиянии окружных партийных ячеек в общегородскую, которую формально возглавил мэр Омска Сергей Шелест (4 апреля 2022 года), никаких реальных изменений не произошло. Местные отделения не расформированы, городское не фигурирует ни в каких документах. Мы убедились в том, что и на сайте партии упоминаются окружные отделения — по ЦАО, ЛАО, КАО, САО и ОАО. Общегородская ячейка есть тоже, но руководит ею, по данным сайта, Дана Мусаинова.
В пресс-службе областного отделения заявили, что все в порядке.
— Все документы ведутся в соответствии с номенклатурой дел городского местного отделения, — рассказали нам. — Секретарем Омского городского местного отделения является Сергей Николаевич Шелест, а исполнительными секретарем до недавнего времени являлась Дана Мусаинова. Сотрудники, ранее работавшие в окружных отделениях, продолжили работать в статусе сотрудников Омского городского местного отделения.
Единственная проблема, по данным пресс-службы, - устаревшие данные в некоторых разделах партийного сайта. При этом Шелест как глава городского отделения фигурирует в документах отделения регионального, его заместителями являются Юрий Арчибасов, Сергей Грушичев и Андрей Бондаренко.