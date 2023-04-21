Турчак: Принятые законы помогут повысить социальную защиту участников СВО

Президентом уже подписан пакет законов, инициированных рабочей группой, об изменении процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм распространяется на широкий круг лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях. Он применяется не только к бойцам, но также к сотрудникам правоохранительных органов, гражданским, которые выполняли там служебные задачи, а также мирным жителям.