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Турчак: Принятые законы помогут повысить социальную защиту участников СВО

21 апреля 2023, 12:51
Фото: ER.RU
Рабочая группа по вопросам СВО представила несколько законов, которые были приняты Госдумой РФ. Эти законы вводят новые механизмы и устанавливают права на получение льгот для участников СВО и их семей.

Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в частности, ветеранами боевых действий по новым законам будут признаваться ополченцы, которые защищали Донбасс с 2014 года, а также бойцы, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая участников ЧВК. Они получат право на получение ежемесячных денежных выплат, на налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание и многое другое, пишет rostovgazeta.ru

Еще один принятый закон касается права на полное списание кредитов участников спецоперации, погибших или получивших тяжелую инвалидность, с их родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей. Кроме того, созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы.

Президентом уже подписан пакет законов, инициированных рабочей группой, об изменении процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм распространяется на широкий круг лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях. Он применяется не только к бойцам, но также к сотрудникам правоохранительных органов, гражданским, которые выполняли там служебные задачи, а также мирным жителям.

В законопроекте рабочей группы по вопросам СВО, который был принят в первом чтении, предусмотрена бесплатная юридическая помощь участникам спецоперации и их семьям, сообщается на сайте партии ER.RU.



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