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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Президент Южной Кореи не исключает военной помощи Украине

21 апреля 2023, 13:48
Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, заявил о возможной военной поддержке для Украины.

Он отметил, что в случае массовых нападений на гражданских лиц, массовых убийств или нарушения военных законов, мировое сообщество может быть возмущено до предела, и Сеул будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи.

Интересно, что Южная Корея ранее исключала возможность поставок вооружений на Украину, но теперь готова рассмотреть эту опцию, пишет Общественная служба новостей.

Однако, политолог Сергей Марков считает, что наилучшей помощью, которую может оказать Южная Корея, будет признание киевского режима террористическим и ликвидация его в целях обеспечения безопасности человечества. Марков считает, что убийства граждан Украины, которые совершает правительство США, Великобритании и киевский террористический режим, должны быть немедленно прекращены во благо мира.

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