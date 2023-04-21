Поликлинику в Чкаловском поселке Омска ждет капитальный ремонт

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Омске готовятся к капитальному ремонту четырехэтажного здания поликлиники «Городской больницы № 17» площадью 3941,7 квадратных метров. Медучреждение находится в Чкаловском поселке, на проспекте Космический, 99А.
Проект капремонта поликлиники подготовило ООО ТЦ «Восемь», директором и единственным учредителем которого является Александр Расторгуев. Он владеет еще несколькими компаниями, которые специализируются на строительной и проектной деятельности — ООО НПП «Проектдиагностика», ООО «Центр инженерных изысканий» и ООО СК «Спецгаз». Положительное заключение на документацию выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».
Отметим, что главным врачом городской больницы № 17 в феврале прошлого года стал Камиль Мингаиров. На этой должности он заменил нейрохирурга Дмитрия Ларькина.