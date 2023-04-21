Поликлинику в Чкаловском поселке Омска ждет капитальный ремонт

Проект капремонта поликлиники подготовило ООО ТЦ «Восемь», директором и единственным учредителем которого является Александр Расторгуев. Он владеет еще несколькими компаниями, которые специализируются на строительной и проектной деятельности — ООО НПП «Проектдиагностика», ООО «Центр инженерных изысканий» и ООО СК «Спецгаз». Положительное заключение на документацию выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».