Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском

Стоит отметить, что первые неустойки и штрафы по школе и ФОКу прилетели Сафаряну и «СПК „Сибцентрострой“» только в октябре 2021 года, то есть за несколько месяцев до сдачи объектов по контракту. По идее, уже к этому моменту даже журналистам было очевидно, что в срок объекты построены не будут. В обосновании продления сроков строительства неизменно указывается, что подрядчик задерживается «по независящим от него причинам», например, подорожали стройматериалы. Однако при этом в претензиях о неисполнении обязательств неизменно указывается пункт о бесперебойной поставке этих самых стройматериалов, то есть их просто не подвозят, а вот про скачок цен не говорится ни разу. Получается, что все совпало: и материалы дорогие, и подвезти их не успевают. А они вообще есть?