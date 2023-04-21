Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
На прошлой неделе прокурор Омской области Алексей Афанасьев посетил многострадальный долгострой — школу с физкультурно-оздоровительным комплексом в рабочем поселке Горьковское, который все никак не могут достроить вот уже более чем 1 год и 4 месяца. Вчера, 20 апреля, об этой стройке в очередной раз вспомнил и врио губернатора региона Виталий Хоценко, который заявил, что в текущем году она будет под постоянным контролем. Со своей стороны Город55 уже неоднократно рассказывал об эпопее со строительством оного образовательного объекта и о нерасторопности подрядчика — ООО «СПК „Сибцентрострой“» под руководством Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна.
А тут еще мы раскопали историю со списанием неустоек и штрафов на десятки миллионов рублей с одного из самых проблемных застройщиков региона.
Что нам стоит все построить
Договор на строительство здания школы «СПК „Сибцентрострой“» и «Омскоблстройзаказчик» подписали 23 декабря 2020 года, а 9 апреля 2021 года к нему прибавился подряд и на физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Первоначально планировалось, что оба объекта обойдутся заказчику в чуть более чем 846 млн рублей и будут сданы к 20 декабря 2021 года. Однако с нарушением всех сроков стройка идет и по сей день, и за это время она подорожала почти на 186 млн рублей.
Из-за этого и нескольких других долгостроев в прошлом году слетели с должностей бывший министр строительства Омской области Михаил Губин и его заместитель Евгений Нестеров, а также руководитель «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков.
Вишенкой на торте стало уголовное дело экс-замминистра строительства Владимира Сычева, которого обвинили в халатности из-за срыва сроков строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов. Одним из этих объектов, как значится в материалах следствия, является долгострой в Горьковском.
«Преступление и наказание»
В случае с провалом сроков сдачи или невыполнением договоров государство имеет право воздействовать на подрядчика путем начисления неустоек и штрафов за недобросовестное исполнение обязательств. В частности, был оштрафован и «СПК „Сибцентрострой“». Первую претензию за строительство школы Сафарян получил 20 октября 2021 года, а за ФОК еще раньше — 4 октября 2021 года.
В общей сложности на стройке этих объектов у «СПК „Сибцентрострой“» скопились штрафы на сумму более 159.3 млн рублей. Последние претензии на 3.6 млн рублей за спорткомплекс и почти на 15.5 млн рублей за школу датированы 14 апреля 2023 года, за несколько дней до визита областного прокурора Афанасьева.
Замечания «Сибцентрострою», которые «Омскоблстройзаказчик» прописывает в своих претензиях, практически одни и те же: необходимо ускорить темпы работ, увеличить количество рабочих, обеспечить бесперебойную поставку стройматериалов.
По доброте душевной?
Однако от момента начисления первого штрафа до сегодняшнего дня, то есть за 1.5 года, ни один штраф, согласно открытым данным, не уплачен. Более того, за это время Сафаряну и компании более половины долгов простили. Только за школу 28 апреля 2022 года с компании списали штрафов на 74.2 млн рублей, а затем 20 декабря того же года — еще почти 12 млн рублей.
Та же ситуация повторилась с ФОКом: 4 марта 2022 года списались более 7.8 млн рублей, а затем 20 декабря — еще почти 4.5 млн рублей.
В итоге в общей сложности Сафаряну и «СПК „Сибцентрострой“» простили более 98.5 млн рублей из изначально назначенных 159.3 млн рублей. В качестве наказания осталось чуть больше трети — 60.8 млн рублей.
Никаких обоснований для списания неустоек и штрафов по школе в документах закупок не прописано, а вот по ФОКу есть занятные объяснения. По первому штрафу долги простили якобы из-за того, что в 2015, 2016 и 2020 годах якобы были изменены условия о сроках и цене исполнения контракта, а по второму — потому что подрядчик «выполнил все обязательства по контракту в полном объеме».
Договор на строительство ФОКа был подписан 9 марта 2021 года. Совершенно непонятно, кто, что и зачем изменял в сроках и в цене в 2015, 2016 и 2020 годах и причем тут эти года, когда строительство началось и даже контракт был заключен сильно позже. Получается, что объект строится уже 8 лет, а это, очевидно, не так. По второму списанию, где «обязательства исполнены в полном объеме», спешим напомнить, что ФОК официально не достроен до сих пор и очень далек от введения в эксплуатацию.
Получается, что бывший директор «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков простил все штрафы и неустойки по местами необъяснимым, а местами фиктивным причинам. Реальных и вразумительных обоснований такой щедрости в документах закупок нет.
Припозднились
Стоит отметить, что первые неустойки и штрафы по школе и ФОКу прилетели Сафаряну и «СПК „Сибцентрострой“» только в октябре 2021 года, то есть за несколько месяцев до сдачи объектов по контракту. По идее, уже к этому моменту даже журналистам было очевидно, что в срок объекты построены не будут. В обосновании продления сроков строительства неизменно указывается, что подрядчик задерживается «по независящим от него причинам», например, подорожали стройматериалы. Однако при этом в претензиях о неисполнении обязательств неизменно указывается пункт о бесперебойной поставке этих самых стройматериалов, то есть их просто не подвозят, а вот про скачок цен не говорится ни разу. Получается, что все совпало: и материалы дорогие, и подвезти их не успевают. А они вообще есть?
Удивительно, что за эту школу уже пострадали министр, два его заместителя и директор «Омскоблстройзаказчика», а вот подрядчик Сафарян и его компания получают новые контракты, а по текущим избегают неустоек и штрафов. Добавим, что школа в Горьковском — это далеко не единственный проблемный объект у «Сибцентростроя», аналогичные проблемы со строительством у него были и с двумя детскими садами в Омске.