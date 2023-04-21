Омский бизнесмен получил подряды на бурение земли в Стаханове в ЛНР

Омская область осуществляет шефство над Стахановом, причём бывший губернатор Александр Бурков прошлой осенью заявлял, что бюджетные деньги на это не расходуются. Кстати, «Омскгазстройэксплуатация», прописанная в деревне Розовка Омского района, принадлежит областному министерству имущественных отношений. Два месяца назад стало известно, что она включена в программу приватизации на 2023–2025 годы.