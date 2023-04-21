Омский бизнесмен получил подряды на бурение земли в Стаханове в ЛНР

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Акционерное общество «Омскгазстройэксплуатация» нашло подрядчика для проведения строительно-монтажных работ в Луганской народной республике. Речь о наклонно-направленном бурении на четырех объектах в городе Стаханов — в основной школе № 12, в комплексном центре социального обслуживания населения «Социальное общежитие», в поликлинике №3 и в «Учебно-воспитательном комплексе № 29».
Торги проводились с единственным поставщиком, и все четыре подряда получил бизнесмен Александр Лузгин — владелец компании «Инком». Его специализация как ИП — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Отметим, что как раз газоснабжение объектов, фигурирующих в подрядах, обсуждалось на заседании рабочей группы во главе с министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константином Завезеновым и менеджментом АО «Омскгазстройэксплуатация» (последний представлял замглавы общества и бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак).
— Основной вопрос, который рассматривался на встрече, — возможность установки автономных газовых котельных в школах и детских садах Стаханова и Ирмино, которые в настоящее время отапливаются за счет угольных котельных», — рассказали тогда в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.
Омская область осуществляет шефство над Стахановом, причём бывший губернатор Александр Бурков прошлой осенью заявлял, что бюджетные деньги на это не расходуются. Кстати, «Омскгазстройэксплуатация», прописанная в деревне Розовка Омского района, принадлежит областному министерству имущественных отношений. Два месяца назад стало известно, что она включена в программу приватизации на 2023–2025 годы.