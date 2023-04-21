Омич из ревности облил свою сожительницу спиртом и поджег

Выяснилось, что 28 января между 35-летним обвиняемым и его 32-летней сожительницей вспыхнул конфликт на почве ревности. В результате, мужчина облил женщину спиртом и поджег. Пострадавшую с обширными ожогами головы, лица и шеи отвезли в больницу, где она скончалась спустя неделю, 6 февраля. Трагедия произошла на 2-й Кировской улице.