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Омич из ревности облил свою сожительницу спиртом и поджег

21 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Трагедия произошла в конце января
Женщина спустя неделю скончалась в больнице.

В Омске будут судить мужчину, который из ревности облил свою сожительницу спиртом и поджег. Женщина позже скончалась в больнице. Уголовное дело передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального следкома сегодня, 21 апреля.

Выяснилось, что 28 января между 35-летним обвиняемым и его 32-летней сожительницей вспыхнул конфликт на почве ревности. В результате, мужчина облил женщину спиртом и поджег. Пострадавшую с обширными ожогами головы, лица и шеи отвезли в больницу, где она скончалась спустя неделю, 6 февраля. Трагедия произошла на 2-й Кировской улице.

Мужчину обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего». В настоящей момент фигурант уголовного дела находится под стражей.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Следком#Поджог#Происшествия#Город#Омск#Омская область
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