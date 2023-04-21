Из Омской области в армию торжественно отправили первых призывников

Сегодня к местам несения службы отправились чуть менее полусотни новобранцев. Всего же, как ранее сообщал Город55, из Омской области этой весной планируют призвать более тысячи человек. География распределения призывников обширна — от Калининграда до Дальнего Востока. Также из Омска в элитный Президентский полк пойдут служить 15 новобранцев.