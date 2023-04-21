Из Омской области в армию торжественно отправили первых призывников

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Published Сегодня, 09:41
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Из Омской области сегодня, 21 апреля, в Вооруженные силы отправились служить первые призывники. Торжественное построение прошло на плацу областного сборного пункта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Мы уверены, что призывники, стоящие сегодня в строю, добросовестно исполнят свой воинский долг, приобретут воинскую специальность, окрепнут духовно и физически и через год, возмужавшими, вернутся домой на родную землю. Удачи, успехов», — дал напутствие военный комиссар Омской области полковник Юрий Мешавкин.
Сегодня к местам несения службы отправились чуть менее полусотни новобранцев. Всего же, как ранее сообщал Город55, из Омской области этой весной планируют призвать более тысячи человек. География распределения призывников обширна — от Калининграда до Дальнего Востока. Также из Омска в элитный Президентский полк пойдут служить 15 новобранцев.
Ранее Город55 разобрал, как изменится закон о военной службе: