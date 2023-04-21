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Хоценко поручил построить крытые катки в каждом районе Омской области

21 апреля 2023, 10:04
Фото: Правительство Омской области
Глава региона предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций по образцу катка в поселке Горьковское.

Виталий Хоценко поручил разработать программу строительства крытых хоккейных кортов в каждом районе. Глава региона предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций по образцу катка в поселке Горьковское.

Хоценко сегодня, 21 апреля, посетил с рабочим визитом Горьковский район, где побывал на строящихся, и уже действующих социальных объектах. В том числе, и осмотрел крытый каток, который построили год назад к «Празднику Севера».

«Хороший объект. Такие легковозводимые конструкции с учетом того, как у нас любят хоккей — и в городе, и в области, любят „Авангард“, нужно строить в каждом районе. Будем к этому стремиться. Министерству спорта поручено проработать типовой проект, чтобы тиражировать такой объект по всем муниципалитетам», — заявил врио губернатора Омской области.

Руководитель Омской области также побывал в местном кинотеатре и зашёл в детскую школу искусств. Оба объекта преобразились по нацпроекту «Культура». В прошлом году завершен ремонт ДШИ и приобретен современный автоклуб.

По завершении посещения Горьковского района глава региона встретился с управленческим и хозяйственным активом при участии членов регионального кабинета министров и представителей жителей этого муниципалитета в региональном и российском парламенте.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Спорт#Фигурное катание#Каток#Крытый каток#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Хоккей с шайбой
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