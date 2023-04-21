Хоценко отметил важность проведения премии «Народный герой» в Омской области

Posted 21 апреля 2023, 04:28
Published 21 апреля 2023, 04:28
Modified 21 апреля 2023, 04:30
Updated 21 апреля 2023, 04:30
Региональная премия «Народный герой» проходит уже в пятый раз. Прием заявок на участие в проекте продолжится до 2 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Кандидатов будут оценивать в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность».
Благодаря этой премии о современных героях узнают многие люди. По мнению организаторов проекта, о поступках, делающих мир лучше, нужно рассказывать, в том числе и подрастающему поколению. С «Народным героем» сделать это намного проще.
«Проект очень хороший. Обращаю внимание глав районов на региональную премию „Народный герой“. Прошу обеспечить качественное информационное сопровождение, чтобы как можно больше людей могло принять участие в премии», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.
В общей сложности в итоговом голосовании поучаствуют 55 человек. Победителей народной премии объявят 26 августа в Концертном зале «Омской Филармонии».