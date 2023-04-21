Грозит до 2 лет колонии. Омича будут судить за пьяную езду

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Омске на скамье подсудимых окажется 19-летний местный житель за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, в конце февраля молодого человека остановили сотрудники ДПС и заподозрили, что водитель нетрезв. Однако, от прохождения освидетельствования он отказался. К тому же, на его автомобиле Mazda стояли номера от другой машины. Ранее омич уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
Свою вину молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено в суд, омичу грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее Город55 сообщал, что В Омске пьяный водитель влетел в барьер на железнодорожном переезде. В результате ДТП мужчина не только попал в больницу, но и заработал себе административный протокол, который сулит лишение прав.