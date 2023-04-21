Грозит до 2 лет колонии. Омича будут судить за пьяную езду

Как рассказали в ведомстве, в конце февраля молодого человека остановили сотрудники ДПС и заподозрили, что водитель нетрезв. Однако, от прохождения освидетельствования он отказался. К тому же, на его автомобиле Mazda стояли номера от другой машины. Ранее омич уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.