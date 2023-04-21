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Грозит до 2 лет колонии. Омича будут судить за пьяную езду

21 апреля 2023, 08:02
Фото: 1MI
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В Омске перед судом предстанет 19-летний местный житель за пьяную езду

Свою вину подсудимый полностью признал.

В Омске на скамье подсудимых окажется 19-летний местный житель за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в конце февраля молодого человека остановили сотрудники ДПС и заподозрили, что водитель нетрезв. Однако, от прохождения освидетельствования он отказался. К тому же, на его автомобиле Mazda стояли номера от другой машины. Ранее омич уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Свою вину молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено в суд, омичу грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее Город55 сообщал, что В Омске пьяный водитель влетел в барьер на железнодорожном переезде. В результате ДТП мужчина не только попал в больницу, но и заработал себе административный протокол, который сулит лишение прав.

Пьяный омич влетел в барьер на железнодорожном переезде
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Полиция#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Пьяный#Город#Происшествия#Омск#Омская область
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