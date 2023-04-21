Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошёл согласование у Хоценко

Положение Скоробогатько стало шатким еще осенью: тогда было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом, в доме чиновника прошел обыск. Тем не менее Скоробогатько получил одобрение Москвы. Однако теперь ясно, что что он не прошел согласование на местном уровне.