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Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошёл согласование у Хоценко

21 апреля 2023, 13:10
Фото: 1MI
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По данным Города55, чиновнику придется оставить свой пост.

В Госстройнадзоре Омской области совсем скоро могут произойти большие перемены. Городу55 стало известно, что нынешний глава ведомства Анатолий Скоробогатько скоро покинет свою должность, так как врио главы губернатора Виталий Хоценко отказался его переназначить. 

Положение Скоробогатько стало шатким еще осенью: тогда было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом, в доме чиновника прошел обыск. Тем не менее Скоробогатько получил одобрение Москвы. Однако теперь ясно, что что он не прошел согласование на местном уровне.

Кстати, тревожным звонком для главы Госстройнадзора необходимо считать его исключение из состава комиссии по правам дольщиков. Хоценко подписал соответствующий указ 13 апреля, причем в том же документе включил в комиссию заместителя Скоробогатько, Елену Анциферову. Именно она может возглавить ведомство и или стать врио до назначения полноценного директора.

 

У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски
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#Николай Эйхвальд#Госстройнадзор#Город#Новости#Анатолий Скоробогатько
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