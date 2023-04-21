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Геннадий Долматов получил удостоверение главы Омского района в третий раз

21 апреля 2023, 12:38
Фото: https://vk.com/dolmatov_72
Сегодня, 21 апреля, в Ростовке состоялась инаугурация чиновника и праздник, посвященный Дню местного самоуправления.

Торжественная церемония вступления в должность главы Омского района проходила в Сибирском районном доме культуры в Ростовке. С назначением Геннадия Долматова поздравил председатель районного совета Юрий Тетянников, депутаты, главы поселений и почетные граждане пригорода.

«Сегодня в третий раз получил удостоверение главы Омского муниципального района. Спасибо за доверие! Впереди большие задачи, которые складываются, прежде всего, из потребностей наших жителей», - сообщил на своей странице «ВКонтакте» Геннадий Долматов.

Во время церемонии он также получил памятный знак от секретаря клуба руководителей муниципальной сферы Михаила Ошлакова.

Геннадий Долматов и Михаил ОшлаковГеннадий Долматов и Михаил Ошлаков
Геннадий Долматов и Михаил Ошлаков
Фото: https://vk.com/dolmatov_72

Инаугурацию совместили с празднованием Дня местного самоуправления. Работников муниципальных учреждений наградили за заслуги. Геннадий Долматов отметил, что от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности органов местного самоуправления во многом зависит благополучное развитие территории.

Напомним, Геннадий Долматов руководит Омским районом с 2012 года. 10 апреля местный совет депутатов продлил его полномочия еще на 5 лет. Тогда в своем обращении к народным избранникам действующий глава отметил, что для него важно закончить работу по реализации целевых программ и модернизации жилищно-коммунальной сферы.

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#Омский район#Важное#Омск#Омская область#Общество#Политика
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