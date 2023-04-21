Геннадий Долматов получил удостоверение главы Омского района в третий раз

Напомним, Геннадий Долматов руководит Омским районом с 2012 года. 10 апреля местный совет депутатов продлил его полномочия еще на 5 лет. Тогда в своем обращении к народным избранникам действующий глава отметил, что для него важно закончить работу по реализации целевых программ и модернизации жилищно-коммунальной сферы.