Геннадий Долматов получил удостоверение главы Омского района в третий раз

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Торжественная церемония вступления в должность главы Омского района проходила в Сибирском районном доме культуры в Ростовке. С назначением Геннадия Долматова поздравил председатель районного совета Юрий Тетянников, депутаты, главы поселений и почетные граждане пригорода.
«Сегодня в третий раз получил удостоверение главы Омского муниципального района. Спасибо за доверие! Впереди большие задачи, которые складываются, прежде всего, из потребностей наших жителей», - сообщил на своей странице «ВКонтакте» Геннадий Долматов.
Во время церемонии он также получил памятный знак от секретаря клуба руководителей муниципальной сферы Михаила Ошлакова.
Инаугурацию совместили с празднованием Дня местного самоуправления. Работников муниципальных учреждений наградили за заслуги. Геннадий Долматов отметил, что от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности органов местного самоуправления во многом зависит благополучное развитие территории.
Напомним, Геннадий Долматов руководит Омским районом с 2012 года. 10 апреля местный совет депутатов продлил его полномочия еще на 5 лет. Тогда в своем обращении к народным избранникам действующий глава отметил, что для него важно закончить работу по реализации целевых программ и модернизации жилищно-коммунальной сферы.