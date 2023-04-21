Эксперт объяснил недостаток роботов в российской промышленности

Posted 21 апреля 15:13
Published 21 апреля 15:13
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Согласно мнению эксперта, основными бенефициарами от внедрения робототехники в России могут быть крупные предприятия, заинтересованные в уменьшении себестоимости изготовления конечной продукции, и государственные корпорации, выполняющие поручения президента РФ. Однако, структура мирового разделения труда в России ограничивает применение робототехники только в двух сегментах производства — автомобилестроении и производстве электроники. Но даже в этих отраслях контроль над производственными сегментами не управляется правительством РФ или крупным бизнесом. В таких условиях, развитие робототехники в России является вызовом и может приносить выгоду только оптимистам. В стране нет явных бенефициаров такого процесса.
С учетом того, что поставки зарубежных роботов в Россию официально приостановлены, все чаще появляются идеи о запуске производства отечественных роботов. По данным прессы, в Челябинске будет открыт завод по производству промышленных роботов с производственной мощностью до 10 000 единиц в год.
Возможные сценарии развития робототехники в России связаны с особенностями права собственности на производственные ресурсы, которые препятствуют массовому внедрению роботизации. В настоящее время большинство предприятий производят малые серии или единичные изделия, что осложняет автоматизацию производственных процессов. Однако, для расширения использования роботов в России, необходимо разработать гибкие роботы, которые могут работать с людьми в общих помещениях и в общем технологическом потоке.
Основной проблемой при создании роботизированных систем является разработка единой симуляционной среды off-line программирования роботов и систем технического зрения, которые могут быть использованы для всех типов роботов, производимых на территории России. Перспективы развития робототехники в России связаны с переходом от массового производства к персонализации производства, где массовое использование роботов на серийных производствах является новым трендом.
Однако, массовое использование роботов в России осложняется из-за слабой государственной поддержки и отсутствия государственной политики, как в Китае, где выделяются субсидии на создание отечественных брендов роботов. Необходимость реализации программы «новой индустриализации промышленности России» становится все более очевидной, чтобы увеличить применение роботов в промышленности России. Если будут соблюдены необходимые условия, то можно спрогнозировать увеличение применения роботов в промышленности России.