Эксперт объяснил недостаток роботов в российской промышленности

Согласно мнению эксперта, основными бенефициарами от внедрения робототехники в России могут быть крупные предприятия, заинтересованные в уменьшении себестоимости изготовления конечной продукции, и государственные корпорации, выполняющие поручения президента РФ. Однако, структура мирового разделения труда в России ограничивает применение робототехники только в двух сегментах производства — автомобилестроении и производстве электроники. Но даже в этих отраслях контроль над производственными сегментами не управляется правительством РФ или крупным бизнесом. В таких условиях, развитие робототехники в России является вызовом и может приносить выгоду только оптимистам. В стране нет явных бенефициаров такого процесса.